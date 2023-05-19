丈夫休假在家！婆婆卻強調「餵小孩是妳的工作」 人妻神回1句

不少女性婚後都會面臨婆媳問題，一名人妻在臉書上發文，表示近日請丈夫幫忙餵小孩吃飯，結過卻被婆婆指正「那是妳的工作」，人妻最後加強火力回嗆一句話，才讓婆婆瞬間閉嘴。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，她透露近日請丈夫幫忙餵小孩吃飯，結果婆婆卻馬上指正「那是妳的工作」。原PO當下簡直傻眼，不滿地回應「什麼叫我的工作？」婆婆也不甘示弱地反駁「這是妳的小孩」，原PO加強火力回嗆「我一個人是要怎麼生小孩？」婆婆這時才安靜下來。

原PO坦言雖然丈夫最後仍然有幫忙餵小孩吃飯，但自己事後越想越不對，「如果昨天丈夫有上班，我就自己餵小孩，重點他放假餵小孩有什麼問題嗎？真的很多話都要逼著我當你兒子的面說得那麼直接，面子是自己給自己的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「都說是妳的小孩了，明天就去戶政事務所幫小孩改姓」、「住公婆的房子委屈難免，就搬出去吧！妳高興怎樣就怎樣」、「妳老公的求生欲也真的很低欸」、「妳婆婆真的是…很值得被怨恨」。

也有網友分享類似經驗，「我們家婆婆也這樣說，小孩需要的時候，那是媳婦的小孩，他們需要小孩的時候，那就是她孫子」、「我婆家就是這種想法」、「如同我婆婆，只要孫子不要媳婦，做事的時候是媳婦，想趕走的時候就變外人了」。