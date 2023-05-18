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中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

不敢告訴曖昧對象自己是外送員！他謊稱現職工程師 全場白眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友不敢告訴曖昧對象自己其實是外送員。示意圖／ingimage
一名男網友不敢告訴曖昧對象自己其實是外送員。示意圖／ingimage

隨著科技日漸進步，交友軟體也越來越普及，是許多人認識新朋友的途徑。不過，一名男網友在網路上發文，指出因為擔憂寫「外送員」會沒有女生願意認識，所以就謊稱自己是工程師，但和曖昧對象的關係越來越親密時，也開始擔憂未來要如何坦白。

昨（17）日一名男網友在PTT上以「不敢告訴曖昧對象自己是外送員」為題發文，他清楚知道說謊就是不對，但在交友軟體上寫自我介紹的時候，認為寫外送員好像不會有人理，所以就寫工程師，「因為我自己算是不擅長與人交際，所以才選擇當外送員」。

原PO透露後來遇到一位女生，彼此的興趣愛好都十分接近，約出去幾次後，彼此間開始有曖昧的感覺。原PO表示隨著關係越來越親密，未來有天還是要攤牌，雖然幾年前跑外送員，月薪真的可以達到4、5萬，但是最近最多就3萬。

此外，原PO提到有次跑外送時剛好送到那位女生住的大樓，非常緊張又害怕會剛好遇到，不敢脫下全罩式安全帽，「不想這樣膽戰心驚過日子了，但是又怕跟女孩坦白，她會不會就覺得…覺得很掙扎，不知道該怎麼做」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「誠實說，說了一個謊要用更多的謊去圓」、「去應徵工程師啊，有些比較低階或傳產要求沒那麼高」、「工程師很廣，就說最近離職了，目前開始跑外送」、「小弟兼職外送，全職跑3萬只能說你不夠努力」、「食品配送工程師！不用謝了」。

也有網友提到，「給自己一個教訓，欺騙來的感情你能心安理得？以後誠實一點吧，而且我不敢想像有天你被拆穿會有多難看，給自己一點體面吧」、「這跟詐騙有什麼兩樣？連自己做什麼工作都不敢說，又怎麼敢期待別人接受？」、「你會騙工作，代表其他也是有騙的成分，紙是包不住火的」。

外送員 PTT 交友軟體

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