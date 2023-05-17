男方媽嫌152cm準媳婦影響基因 見職業「態度大轉」她驚：實力可彌補？

女生只要有實力，也可彌補身高缺陷？一名網友在PTT發文分享，家中有一名男生親戚，身高目測約178-180公分，過去就讀私立高中、私立科大，目前為月薪5萬多元的公務人員，因為爬山認識一個女生，最近要結婚了。

原PO描述，該位女性身高實測152公分，聽說一開始嬸嬸看到她，還擔心以後會不會影響基因，沒想到後來得知女方是醫生，且家裡還配一棟房，態度便180度大轉變，覺得「其實也還好」，現在則是到處炫耀準媳婦月薪領15-20萬元，女方家實力直接屌打原PO叔叔。

貼文一出，網友們議論紛紛，「女生矮是缺點哦？」、「就是看中她會賺錢啊，不然怎麼到處講」、「男生明顯高攀太多了，男方家長想挑骨頭結果碰到一座山」、「小孩智商、身高、髮量都是遺傳母系居多」、「說那麼多，真的遇到就不一定吧」。

然而網友一面倒也認為，擇偶條件「內涵」、「背景」還是相較外貌來的重要，「大腦就是實力的一種，罕見度比美貌高的多，就好像妳不會管法官、查稅員、律師長什麼樣子或身高，又不是要組運動員球隊」、「有錢真的超重要」、「錢還是次要，主要看中的還是腦的基因，正確來說是職業」、「聰明比好看稀有阿，無論男女，只看外表的人層次通常不高」。