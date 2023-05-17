兒少網路社群使用習慣調查 逾2成會主動點「18禁」

家扶基金會今天公布最新完成的「兒少網路社群使用習慣調查」，從回收的上萬份問卷中，值得注意的是，網路平台即使有標示「未滿18歲」警語，仍有超過2成的兒少會主動點擊。

家扶基金會舉行記者會，公布這項調查共回收1萬6678份問卷，其中，4成兒少每天使用網路社群超過2小時，整體兒少使用最多的平台是YouTube，抖音則流行於國中以下兒少，且國中生使用達7成。

因網路社群也潛藏兒少不宜的內容，家扶基金會調查發現，1成4的學齡學童在瀏覽網路社群時，被迫接受可怕血腥的圖文內容，即使平台有標示「未滿18歲」警語，仍有超過2成的兒少會主動點擊，高中職生則高達3成。

家扶基金會指出，調查也顯示有1成6的兒少是在國小前就開始接觸網路社群，且約有160名兒少自述曾提供私密照，而國小中高年級學生就要面對網路霸凌、購物詐騙、提供私密照的狀況，比例甚至高於國中生，顯見兒少有越早開始了解網路社群使用安全的需求，家長對於兒少的網路社群瀏覽內容的把關更需要高度的關注。

調查也發現，紅極一時的社交定位軟體「冰棒（Zenly）」，有超過3成的國高中生曾使用，而兒少也開始使用取代軟體，如具有即時讓陌生網友掌握行蹤「冰友」，兒少隱私安全值得留意。

臨床心理師陳品皓說，網路社群已與生活密不可分，網路只是媒介，孩子瀏覽的內容才是需要被在意的關鍵，建議家長與孩子在網路社群使用上保持開放的討論管道，避免一昧禁止3C使用，喪失幫助孩子遠離風險的機會。

藝人聶雲育有3個孩子，他受邀出席記者會，提到家長在一個網路社群從無到有的世代，難免會有不理解、陌生的情形，然而網路社群已是現在孩子們很重要的溝通管道，主動理解網路社群的內容和語言，是現在父母必修的課題。

聶雲說，保留空間了解孩子的需求，並一起腦力激盪網路社群使用的利弊，共同達成親子間都能同意的約定，不僅能夠加深與孩子的互動，更能翻轉數位教養困境，創造雙贏。

聶雲的女兒聶庭也一同參加記者會，她說，爸爸對她在社群媒體的使用需求都有充分的溝通和理解，透過討論，她也比較知道爸爸的擔憂是什麼，在使用上也會比較謹慎，保護自己，也避免爸媽擔心。

家扶基金會執行長周大堯表示，兒少的學習、娛樂與交友模式隨著網路的發達，不只人際關係，從流行趨勢及價值觀等都深受社群影響。這次的問卷也看見孩子的真實心聲，不少兒少對於網路社群使用上的協助有需求，鼓勵家長在面對網路原生世代的子女，提高參與、理解和溝通的比例，降低網路社群帶來的風險，共同守護孩子的安全。