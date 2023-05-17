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情侶最夯「愛愛」地點曝光！車震只排第四 第一名竟是這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
適當的性生活，有助於情侶、夫妻之間的情感。圖為示意圖。圖／Ingimage
適當的性生活，有助於情侶、夫妻之間的情感。圖為示意圖。圖／Ingimage

適當的性生活，有助提升情侶、夫妻之間的情感，而在哪裡「愛愛」最浪漫，常常令情侶們陷入選擇障礙。根據旅遊網站Passport Photo Online調查，人們常常聽到的「車震」，並非是情侶最青睞的地點，其僅排名第四，最受喜歡的地點為「在外面來」。

外媒《每日星報》分享「旅遊網站Passport Photo Online」的調查結果，有80％民眾比起「在家裡愛愛」，更青睞「在外面來」，其它最受歡迎的地點依序為：飯店、淋浴間、帳篷，而車震則僅排第四名。

旅遊網站Passport Photo Online的調查樣本數為1,000名美國人，調查發現，80%美國民眾認為「在家以外的地方愛愛」感覺更好，其它受歡迎的地點還包括：飯店房間（75%）、淋浴間或浴缸（65%）、帳篷（60%）、汽車上（39%）。該網站分析，人們喜歡「在外面來」可能是因為新環境刺激，更能激起人們對愛愛的渴望。

此外，美國人最嚮往的地點上，51％民眾表明最想「在海灘狂歡」，其它依序為大自然裡（49%）、海水裡（45%）、陽台上（42%）。其中，最特別的是，有12%受訪者會幻想在博物館裡與另一半親熱，甚至還有少部分人嚮往在「纜車上」。

而針對浪漫約會首選場所，調查顯示，酒店客房人氣最高，占了75％；其次浴缸占65％；其他諸如帳篷、租賃汽車則依序占60%、39%。若是情侶度假時想為「愛愛助興」，約50%受訪者喜歡攜帶潤滑劑，性愛小遊戲則緊追在後，占49％；偏愛情趣內衣獲得46%選票，而喜歡使用情趣用品則僅占37％。

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