母親癌逝「IKEA鯊鯊」讓妹妹打開心扉 淚灑全網：是妳這個姊姊救了她

一隻毛絨絨的IKEA鯊魚，治癒了一名失去母親孩子內心的傷痛。一名網友在Dcard以「鯊鯊救了我們姊妹」為題發文，表示自己的妹妹個性相當內向，在母親大腸癌逝世之後，妹妹都沒有哭泣過，雖然深知妹妹內心的悲痛，但不知道該怎麼治癒她內心的傷痛，直到送了妹妹「IKEA鯊鯊」，意外讓妹妹重新打開心扉，讓原PO表示「謝謝鯊鯊，讓我跟妹妹有了更好的交流，治癒了我的妹妹。」

原PO表示，妹妹對母親相當依賴，即使母親過世之後，出門上班仍然會傳訊息給母親的手機報平安，告知自己到達捷運站了、搭上捷運了、捷運到站了、她到工作場所了，於是原PO告訴妹妹「以後傳給我吧！」但是還是注意到妹妹變得越來越沈默寡言、內心也越來越封閉，讓原PO非常擔心，不知道該怎麼治癒妹妹內心的傷，害怕有一天妹妹也就這樣走不過去。

後來原PO在生日時收到一隻鯊鯊，一日妹妹到自己的房裡把鯊鯊抱走。原PO和妹妹說「如果妳喜歡鯊鯊，那我再去買一隻送妳。」之後妹妹幫每一隻鯊鯊都取了名字，每當妹妹有事情要和原PO說時，都會抱著鯊鯊，說鯊鯊想要喝汽水、想買新的領巾、晚餐想吃甚麼、想買什麼小東西，讓妹妹重新開口說話，原PO則感動地表示「謝謝鯊鯊，讓我跟妹妹有了更好的交流，治癒了我的妹妹。」

貼文一出後淚灑全網，網友紛紛表示，「真是個溫暖的故事」、「有你這樣的兄姐繼續陪著妹妹，相信媽媽在天之靈也可以感到放心了，謝謝你分享這麼溫馨的故事」、「看到眼眶都濕了，雖然娃娃只是一個沒有生命的東西，但卻可以被賦予意義而變得很重要很珍貴」、「我懂，心情不好的時候我喜歡抱咖波，那種心情是一樣的吧，療癒的小生物」、「我也會在壓力很大很挫折的時候，抱著一起陪我在宿舍住的鯊鯊哭！」也有人表示，一部分是鯊鯊救了你妹妹，但大部分是你這個愛她的姊姊救了她。