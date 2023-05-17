小一新生開學後出國玩行不行？網友家長互槓吵翻天

【文：武美齡】

隨著疫情趨緩，近期許多親子家庭紛紛出國遊玩，家有小一新生的家長上網發文詢問，想等開學後再請假出國，又擔心不知是否會因此影響課業？引起網友家長熱議，過來人爸媽點出關鍵並非課業，而是人際關係，「當心同學都開始熟了，你的孩子還跟轉學生一樣」。

邊境解封後民眾瘋出國，有小一新生家長表示不想在暑假人多時出國影響旅遊品質，上網發文：「小一新生在開學十天後出國旅遊請假，會不會影響課業或是有其他該考慮的地方？擔心影響學習進度⋯」，文章一出引起正反兩派家長熱議。

反對派

不贊成開學後才出國的家長認為，小一新生的課業都很簡單，影響不大，重點反而是在孩子的人際關係及適應問題。

「別人好不容易進入狀況了，結果你因為出遊還在狀況外」、「這10天培養出來的學校作息，可能因為出國一趟又打回原形」、「自律的孩子影響不大，比較無法自律的孩子就比較收不了心」、「幼稚園升小一階段需要適應期，作息、環境、教學模式完全不一樣，不建議剛開學就請假」。

「剛開學是人際關係建立的關鍵期」、「我不會小一剛開學就請假，畢竟剛到新環境還在認識老師跟朋友階段」、「10天後同學都開始熟了，你的孩子還跟轉學生一樣」、「天性較內向的孩子影響比較大，他不好意思去加入已經玩在一起的同學們，花了好一段時間才適應」。

贊成派

另一方面，也有家長認為何時出國只要自己開心就好，不必太在意外界的眼光，並提出以下贊成的論點。

「國小請假還可以，小一OK的啦，國中就盡量不要請假了」、「導師說：讀萬卷書不如行萬里路，提早請假她會把進度安排好，孩子只要按時完成即可」、「把功課帶著、問老師當週進度，至少不要落後太多，不論幾歲我都覺得開心出國玩看看外面世界很重要」、「老師說要玩就趁小一去，沒什麼壓力！中高年級課業就多又難，就不建議了」。

「就算沒請假，有些孩子上學期整年度都是在適應中，請假這幾天差異根本就不大」、「出發+1，孩子是你的」、「小孩現在小一，感覺班上同學一直在輪流出國耶，三天兩頭孩子就會帶回一些同學出國後帶回來分享的餅乾零食」。

解決方式

那麽想要帶孩子出國，又想避開暑假人潮該怎麼辦？網友表示「大班畢業前請假比小一開學請假好」、「大班畢業典禮後就去吧，也可避開暑假不是嗎？又或開學後10週（上完注音符號）再去」。

此外，也有網友提出精闢看法，「出國去知名景點或是樂園不會因為平日去人就比較少，因為全世界今年才大解封去哪一定都是人，如果一定要去，6月中下旬去也很OK」。

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