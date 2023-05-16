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她夏天穿這樣外出吃飯「遭媽狠賞巴掌」 網力挺她狂喊：太扯

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有女子因為穿著簡單、涼爽的服飾，遭到媽媽打巴掌，引發網友討論。圖為示意圖，與新聞當事人無關。 圖／聯合報系資料照
近日有女子因為穿著簡單、涼爽的服飾，遭到媽媽打巴掌，引發網友討論。圖為示意圖，與新聞當事人無關。 圖／聯合報系資料照

最近天氣升溫，不少民眾都穿短袖、短褲外出，然而，近日卻有網友因為穿了相對涼爽、輕便的服裝外出，遭到家人掌摑。一名女網友發文表示，有一次要和家人外出吃飯，她穿著長版T恤和黑色短褲，搭配了白色的斜肩包和布鞋，結果自己媽媽一看到，竟然衝過來賞她巴掌，令女網友當場傻眼，也很震驚不解「我到底哪裡做錯了，為什麼要被打？」。貼文一出掀起討論，許多網友紛紛留言力挺女網友，「媽媽情緒管理有問題」、「不管對錯如何，都不該使用暴力」，也有人指出媽媽暴怒原因。

原PO在Dcard發文表示，有一次和家人外出吃飯之前，她回到房內換一件版型較長的T恤，下半身搭配一件黑色短褲和白色布鞋，結果媽媽看到後，突然大吼要她換掉衣服，還衝過來打她一巴掌，令原PO既震驚又不解，「我不懂，只是穿了一件T恤和一件短褲，我到底做錯了什麼」。

原PO也猜測是否自己身材有點微胖，令媽媽覺得這樣穿不太好看，「因為我穿的不好看還是我不應該穿短褲，可是我只是穿了我覺得簡單且舒適的衣服啊，我為什麼會被打？」，並發文尋求網友看法。

貼文一出引發討論，許多網友認為媽媽不應使用暴力，「不管對錯如何，都不該使用暴力，以前我父母也是這樣，我現在定期做諮商，但其實我覺得最需要諮商的是他們」、「蠻不能理解為什麼有些父母在看不慣小孩時，都會用羞辱的方式講話...」、「很扯，我媽也很傳統也不會打人，頂多唸人而已，而且又是打巴掌...巴掌意味著什麼...」、「暴力就是錯，希望原PO不要被影響了，扭曲的價值觀跟行為到我們這代就停止」。

也有網友猜測原PO的長版T恤可能遮住短褲，媽媽第一眼看很像「下半身失蹤」，才認為這樣穿外出吃飯不恰當，「會不會是上衣較長遮住了褲子，然後是去有長輩參加的飯局，所以媽媽覺得不得體，不過打巴掌的部分感覺有點反應太大了」、「我這樣穿也常被說沒穿褲子什麼的，不是每個家人都很正常，而且我真的覺得賞巴掌超沒水準，應該說是最沒面子的事吧⋯⋯真的是八點檔看太多欸」。

Dcard

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