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曖昧學長滿口「星座論」讓她冷掉 不讀不回遭嗆：處女座就是龜毛

聯合新聞網／ 聯合新聞網
一名女網友在Dcard發文表示，曖昧對象因「開口閉口都是星座」，讓她逐漸失去興趣。示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard發文表示，曖昧對象因「開口閉口都是星座」，讓她逐漸失去興趣。示意圖／ingimage

男女曖昧期很可能因為一個小原因瞬間冷掉。一名女網友在Dcard發文表示，前陣子在社團認識一名學長，原本很有好感，但後來發現對方「開口閉口都是星座」，也讓她逐漸失去興趣。

原PO發文透露，兩人剛開始認識時，就有稍稍聊過彼此星座，本以為只是自我介紹的話題，沒想到對方卻如此沉迷。如果有人做事迅速，學長就會說，「看吧！他一定是火象星座，行動力快速」；如果有人因為家庭聚餐臨時不能來參加社課，他就會說，「沒關係啦，他一定是巨蟹座，比較顧家」；如果社團分成兩派意見，學長就會說，「一定是因為我以前惹過他，他是天蠍座愛記仇」。

即使學長這樣滿口星座論，原PO一開始還能勉強接受，「直到他一直傳每日星座運勢影片給我，硬要跟我聊星座話題，甚至還依照星座運勢的幸運色穿搭來進行搭配，我這時候才覺得很解」。

之後面對男方，原PO也冷處理應對，訊息她不讀不回，怎料學長開始情緒勒索，「妳們處女座就是龜毛，一定是我哪裡惹到妳，妳才不開心」、「妳們土象星座真的很無情，不回了就是不回」。讓原PO也無奈說道，下船真的不是因為星座，而是因為對方根本是「星座怪胎」了。

網友對此也紛紛搞笑回應，「真的太好笑，人怎麽可能用12星座來劃分，要也是連上升一起看啊」、「星座什麼狗屁？像我們摩羯都不信」；也有網友表示，「我也很喜歡星座，但他這個真的太扯」、「要是我也會聽到很煩」、「面對這種極度沉迷的人，早點離開是對的」。

每日星座運勢 Dcard

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