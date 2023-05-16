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老婆產後身材走樣讓人夫沒性致 靠這招解慾後被要求離婚了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本丈夫太太孕後身材走樣，因而失去性慾，導致雙方離婚。懷孕示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本丈夫太太孕後身材走樣，因而失去性慾，導致雙方離婚。懷孕示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

夫妻感情的好壞，除了彼此的性格、經濟或是家族關係之外，在性生活方面是否能夠合得來，其實也是因素之一。近來日本媒體，就報導了一則因為房事問題，鬧不合的感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名堀井洋一的男子在30歲時，透過聯誼認識一位女性。兩人同樣都是在知名大企業上班，而且薪水相當不錯，女方外表也是洋一中意的類型。就在交往三年之後，兩人順利結了婚。

婚後第二年，洋一的老婆懷了孕，為了讓她能夠放心生產，於是在產前三個月，老婆就先回鄉下老家靜養。洋一雖然孤獨一人留在東京，但也知道這是必要的配合，心裡想著等到過了三個月小孩出生，老婆就會回到家中，一切不會和以往有太多差別。

沒想到老婆產完回來足足胖了七公斤，看著老婆現在的樣子，讓洋一不僅懷疑「這該不會是別人吧」。儘管洋一想要努力說服自己，但老婆現在的樣子，完全沒辦法令他提起「性」趣。老婆也逐漸察覺到洋一態度的變化，於是想辦法努力減肥、學習化妝或打扮。

然而，老婆終究是沒有回到產前的身材。洋一為了排遣性慾，於是選擇用自慰的方式解決，但有一次卻被老婆撞見。這讓老婆的自尊心受到嚴重打擊，認為自己已經失去了妻子的資格，於是主動要求離婚

洋一雖然對老婆失去性慾，但還是有對於整個家庭的親情。然而，夫妻雙方的相處，已因此徹底無法修補。於是在半年之後，洋一只能選擇離婚。至今兩人還會互相聯絡，並且關心女兒的狀況，儘管在性事方面無法滿足，但仍盡可能履行身為家人的責任。

日本 離婚

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