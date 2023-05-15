跟男友交往100塊飯錢也要AA制 女方發火了：不能接受

男女朋友交往時，約會的金錢要怎麼攤分才不會讓彼此有疙瘩呢？有些人喜歡AA制、有些人則喜歡輪流請客，更有些人希望「對方全部買單」，但不管怎樣的金錢觀念，只要彼此溝通好，都不是難題。但就有一名女網友在Dcard以「男友一開始要跟我AA制，我發火了」表示，與男朋友交往之後，男方堅持繼續AA制，每次吃完飯就馬上結算給錢，她很不能接受這樣的方式，無奈地表示：「如果自己不能接受，我就會選擇離開。」

原PO表示，有時候只跟男朋友吃100多塊的東西，男方就把帳單拿去看，並且馬上給自己一半的錢，讓原PO「不能接受」，便直接和男朋友說「我請客」，打算請客後就分手，因為自己實在沒辦法接受連100多塊的小錢也要AA制，但是又礙於「自己不是想要改變別人的人」，所以不打算向對方開誠布公，並表示「要看對方金錢模式是怎樣的方式，如果我不能接受，就會選擇離開。」貼文引起熱議。

網友表示，「為什麼覺得男友幫妳付錢很應該？自己吃的東西自己付錢很難嗎？真的不懂這種愛佔人便宜都是什麼家庭教育出身耶」、「自己吃的東西本來不就該自己付，妳男朋友算錢算的很清楚沒什麼問題吧？」不過也有人表示，「確認關係後，也是沒辦法接受AA，可以輪流付」、「AA天經地義，只是連小錢都要AA就有點傷感情」、「我也無法忍受AA制。都情侶了，還這樣」、「是小錢的話，要這麽計較我真的無法欸。」

也有人說，A不A無所謂，最重要的是相處模式需要經過溝通，就算今天有個人的金錢觀跟妳相仿，但總還是會有其他生活習慣不一樣的地方，難道妳要每任都不經過溝通，一旦發現對方有跟妳價值觀不合的方面，就要選擇分手嗎？網友們也說「很多離婚或分手的，就是像妳這樣什麼都不說，老是當對方是妳的蛔蟲，別以為大家都會通靈好不好。」