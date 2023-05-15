女友送浪漫禮物但男方一看愣「可轉賣嗎？」 網笑：分手換下一位
情侶間有時會準備一些小禮物，能讓彼此感情增溫，也能夠有戀人之間的特殊意涵。不過日前有位女網友抱怨，她準備了男友喜歡的鋼鐵人模型，要當男方的生日禮物，以及去年底曾偷偷準備了去北海道的雙人機票，沒想到對方冷回「可以把模型轉賣嗎？機票可以退嗎？」令她氣炸。
一名女網友在臉書社團「爆怨公社」指出，她男友一直很喜歡鋼鐵人，但礙於價格遲遲沒有買鋼鐵人模型，因此她決定偷偷去買男友曾提過的鋼鐵人模型，而且還研究了各種型號，請假半天自己跑去買。沒想到男友拆開禮物後，露出尷尬的表情，問她「為什麼不買另一款？還是能轉賣去買另一款？」這讓原PO氣炸表示「這是正常人收到女友精心準備的禮物，該有的反應嗎？」
原PO接著表示，她去年底也偷偷買了兩張昂貴的北海道機票，打算趁過年連假帶男友去北海道玩，順便慶祝他升官，沒想到她興沖沖拿機票給男方看時，男友卻回應「可是我比較想去東京，我想去秋葉原，機票能退嗎？」這讓原PO忍不住吐嘈「退你個大頭啊，真的要考慮轉賣了，實在浪費我的苦心，這種時常口出狂言的男友該放生嗎？我不想再經歷第三次了」。
對此，網友們回應「不會改的啦，建議直接放生，不然妳可以說說看妳生日他怎麼幫妳慶生的」、「這種不平等的愛是無法持久的，趁現在趕快另擇他人，妳值得更好的」、「如果妳沒分手，我們才會無限個白眼到說不出話來」、「個人覺得不要隨便幫男生買東西送他，因為妳不清楚他的喜好，買了他不喜歡也尷尬」、「還好只是男友，這種人結婚後一定變本加厲，完全無視老婆付出，快分手」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言