女友送浪漫禮物但男方一看愣「可轉賣嗎？」 網笑：分手換下一位

情侶間有時會準備一些小禮物，能讓彼此感情增溫，也能夠有戀人之間的特殊意涵。不過日前有位女網友抱怨，她準備了男友喜歡的鋼鐵人模型，要當男方的生日禮物，以及去年底曾偷偷準備了去北海道的雙人機票，沒想到對方冷回「可以把模型轉賣嗎？機票可以退嗎？」令她氣炸。

2023-05-15 20:03