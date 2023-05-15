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大姑要求「媳婦煮母親節大餐」 老公回嗆引網大讚：神隊友！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦表示，大姑曾經要求她母親節回婆家煮飯，老公神回幫她擋下大姑的不合理要求。示意圖／ingimage
一名媳婦表示，大姑曾經要求她母親節回婆家煮飯，老公神回幫她擋下大姑的不合理要求。示意圖／ingimage

昨（14）日是一年一度的母親節，許多子女不論是送禮、帶母親吃大餐，都是表達對母親的感恩之情。不過日前有位媳婦表示，老公接到大姑的電話，要求「母親節叫你老婆回來煮飯慶祝，順便買蛋糕，因為我想吃」，沒想到老公神回讓大姑啞口無言。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，母親節大家都知道是為了感恩生下自己的母親而慶祝的節日，但在母親節前夕，她的大姑打給老公，要求「母親節叫你老婆回來煮飯慶祝，順便買蛋糕，因為我想吃」。

沒想到老公神回「母親節是個要感謝生下自己的母親而慶祝的節日，難道妳不知道嗎？妳怎麼會要求『外人』幫妳們煮呢？妳媽媽不是常說媳婦是娶進來的外人嗎？」這時大姑氣得罵原PO老公「你就是背骨，只幫著外人說話」，而男方又神來一筆回應「如果我大舅子也命令我要回去煮一桌，幫我岳母家過母親節，妳覺得合理嗎？」掛完電話後，原PO幽默諷刺大姑「媳婦就外人，還要被婆家當下人」。

網友看完大讚「妳老公真是神隊友」、「豬隊友起飛了」、「母親節又不是婆婆節，給妳老公一個讚」、「這時候覺得老公是神隊友了」、「恭喜有好老公，母親節快樂」、「有神隊友就是不同」、「真是白目的大姑，還好妳老公給力」、「世上總有一些自以為是又愛指揮他人的姑姑，我曾經回嘴我家小姑『妳們需要的是外勞，不是媳婦』」。

母親節 媳婦 婆婆

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