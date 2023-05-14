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他身高161終於脫單！31歲男分享初戀喜悅 自爆1條件加分

香港01／ 撰文／謝茜嘉
一位網友自稱身高161公分，「母胎單身」31年，近日終於交到女友。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友自稱身高161公分，「母胎單身」31年，近日終於交到女友。情境示意圖。圖／Ingimage

即使身高無優勢，只要展現個人魅力與自信，一樣可脫單！台灣一名身高161公分、母胎單身的31歲男子，近日於網上發文分享交到初戀女友的喜悅，他原本對身高感到很自卑，早前機緣巧合下，於網上交易物品時認識到一名女生，相識兩個多月後很自然地發展為情侶，他猜想其中一個加分點是自己讀醫科。他以自身經歷勉勵其他矮男，總有一天會遇到對的人。

該男子於Dcard以「身高真的不是問題！」為題發文表示，他身高只有161公分，原本很自卑兼被人排擠，也因此放棄玩交友軟體，以為注定一世單身。沒料到愛神悄悄降臨在他身上，他早前在網上交易物品時認識到一名女生，相識兩個多月後很自然地在一起，母胎單身31年終於成功脫單，感到無比喜悅。

他指出，女友原本不知道他讀醫，不過也認為是後來的加分點，「當然我本身是讀醫的應該也有加分」。他以自身經歷勉勵其他不高的男生，「各位矮男們，只是時間還沒到而已，總有一天對的人會降臨到你身邊喔」。

有網友留言恭喜原PO，「很勵志，用後天的努力來彌補先天的不足」，有網友認為讀醫對脫單十分重要，「關鍵字：讀醫」、「讀醫+20公分嗎？」、「沒醫直接孤獨終老」、「人生勝利組才可能」，又估計原PO女友應該不高，所以才不介意原PO矮。

也有網友點出事實，身高確實有影響，才會導致原PO直至31歲才初戀，「矮當然還是有機會脫單，只是要付出比正常身高多好幾倍的心力，如果你正常身高應該不會拖到30後，也不是其他矮男運氣都那麼好，但還是恭喜你」、「讀醫，然後還拖到31歲？這還說沒影響？」、「身高真的是問題，你都31了才交到第一個，還不是問題嗎？」、「如果你181可能已經交10個了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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