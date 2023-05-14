傾聽、同理心、避免比較！專家：成為更好父母都必做的10種祕訣

想成為更好的父母？也許你可以依循這些簡單的祕訣。

教養是許多人一生中必經的課題，能養育一個孩子從牙牙學語到聰明伶俐，最後獨立、懂事，這可不是件容易的事，它象徵著無數的陪伴、溝通、理解、信任和呵護，縱使偶爾有吵鬧和不愉快，但終究是那最溫暖的感動。

家家有本難念的經，教養方式也沒有絕對的對錯，親子教育專站《Parents》報導，養育孩子很難，這是事實，但如果你想改變你的教育技巧，其實有很多的方式可以做到，這些提示和技巧不僅可能幫助你成為更好的父母，也適用於各年齡層的孩子。

1、傾聽

圖／傾聽。unsplash

專家說，父母可以為孩子做最重要的事情之一，就是傾聽他們的聲音。孩子需要的是被看見和被聽見，成為他們的共鳴，是建立信任很重要的關鍵，「當你傾聽孩子的聲音時，實際上是在幫助他們建立獨立性、自信和自尊。」

這樣一來，孩子會知道自己的訴求有被重視，這還能幫助他們感到被看見和理解，因為孩子們有趣、充滿洞察力、對事物有好奇心，透過傾聽的這段過程，你也能對自己的孩子更加了解，是個很棒的學習和成長。

2、避免比較和貼標籤

圖／避免比較和貼標籤。unsplash

在兄弟姊妹和親朋好友之間，父母、家長往往都不免避免會去互相比較，像是某某孩子比較聰明、某某小孩特別會讀書、某某哥哥姊姊們都特別懂事等等，這其實是很沒必要的行為，而且未必適合所有年齡和對象，每一個人都有自己擅長或專精的事物。

有時候，你可能會用「書生」形容愛讀書的哥哥，或用「野孩子」形容精力充沛的妹妹，但即便如此，這樣貼上特定的標籤也是問題——有些小孩會認為，當另一個人已經擁有「運動員」的標籤，那另一個人甚至會不會願意去嘗試，就怕自己達不到目標；而若把孩子貼上「愛挑食」的標籤，可能連家長都會漸漸覺得挑食是理所當然。

3、以身作則

圖／以身作則。unsplash

專家說，談到育兒，以身作則是件非常重要的事情，小孩子，特別是年幼的幼兒，更會注視著家長們的一舉一動，他們從周遭的人事物裡面學習新知。

「你其實無時無刻都在教你的孩子，不管你是否有打算教授這一課。」專家表示，從你如何處理日常的壓力，到你如何慶祝自己的喜悅，孩子都在觀察你，並找出如何在各種情況下做出應對反應，父母做什麼，孩子都看在眼裡。

因此，你希望孩子成為什麼樣的人，最重要的就是自己先成為那樣的榜樣，像是尊重他人、灌輸耐心、愛心和仁慈，並以這種方式對待孩子、家人、朋友和同事。

4、讓孩子學著犯錯

圖／讓孩子學著犯錯。unsplash

專家表示，在防止孩子受傷的前提下，讓孩子從錯誤中吸取教訓，比花時間解釋大道理更為重要。在最基本的層面上，這種錯誤可以幫助孩子理解因果關係，像是因為做了什麼而導致了什麼結果，避免下次再犯同樣的錯。

這也適用於年齡較大的孩子，讓孩子從錯誤中學習，有助於吸取教訓和增加自我的韌性，這對培養一個充滿自信、有能耐和成功的大人至關重要，「當然，隨著孩子的成長，他們所犯的錯可能愈大愈大，家長要有耐心理解和傾聽。」

5、適度變通

圖／適度變通。unsplash

儘管你可能是一位經驗豐富的父母，覺得自己的育兒之道非常成功，但適度地保持變通和靈活非常重要，這能讓你成為更好的父母，還能更與眾不同。

專家說，因為每個人都是不同的，每個錯誤發生的時機也不太一樣，家長不應該用一套固定的方法去對待不同個性、不同年齡的孩子，就算某種方法管用，也未必適合其他的家庭。

6、問問題

圖／問問題。unsplash

雖然傾聽很重要，但提出問題也是一個關鍵。為什麼？因為問問題會激發對話，這可以幫助你和孩子更了解他們在做什麼，問問題還可以幫助理解孩子的想法和感受。

專家說，提出正確的問題很重要，為了得到正確、適合的答案，家長要提出開放式的問題，像是「我不想去上學」，「為什麼？你不喜歡學校的什麼地方？」；「我不想吃這個食物」，「為什麼？因為它很苦嗎？」——理解孩子在每個抱怨、求救的背後的理由和成因，可以成為後續溝通和改善的關鍵。

這些問題鼓勵更長的答案，意即要超過簡單的「是」與「否」來應對。

7、看看壞習慣背後的主因

圖／看看壞習慣背後的主因。unsplash

有些時候，小孩子會打破你制定的每一條規則，但是如果你在孩子每次犯錯時都表現出同樣的不滿，那你可能永遠沒辦法理解是什麼原因促使了這些壞習慣的發生。

專家說，在大肆抨擊之前，你應該了解他們在那些「不當行為」背後的主因，找到根本原因，並討論可能的解決方案。

8、同理心

圖／同理心。unsplash

當你聆聽你的孩子，他們向你傾訴、告訴你他們的希望和夢想，喜好、需求和恐懼之後，接著就是用同理心的角度看待，

「設身處地感受孩子的情緒，可以幫助孩子學會什麼是同理心。」專家說，當人們擁有同理心時，就能夠以更健康的方式應對逆境和挫折，確認他們的感受也有助於孩子感到被傾聽、被看見和被重視，特別是在令人困惑的時期，也能讓他們感覺到被理解。

9、鼓勵創造力

圖／鼓勵創造力。unsplash

在一個充滿「不」、「不應該」、「你不能」的世界裡，理性的聲音其實非常重要，你應該讓自己的孩子盡情地跑、跳，甚至跳水坑和泥巴，讓他們用畫筆、或手指，按照他們的條件，以自己的特殊方式進行藝術創作。

只要在安全的範圍下，鼓勵孩子的行為。給予真誠的讚美將能培養創造力，並提高他們的自信和自尊。

10、相信自己的直覺

圖／相信自己的直覺。unsplash

對於父母來說，你的意圖基本上都絕對是好的，你為自己的孩子做出最佳選擇、制定正確的時間表，堅持適當的螢幕時間和營養攝取含量。

專家說，試圖把每件事情做好，可能會讓人感到筋疲力盡，甚至會因為沒有達到標準而感到內疚，但無論如何，最終還是要相信自己的直覺，倘若聽各方的建議太多，其中勢必會有一些矛盾。

（本文出自2023.05.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）