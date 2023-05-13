臭臉試探「妳跟那女人...」老公嚇到全盤托出 人妻崩潰後悔了

有一名人妻最近看到同事發生婚變，想說自己也來試探一下老公，某天晚上假裝臭臉的問他和別的女人的事情，沒想到老公卻全盤托出，並且表示只是玩玩而已，讓原po整個崩潰，也後悔為什麼要自找麻煩，反而讓自己的幸福消失。

一名人妻在臉書「匿名公社」以「我後悔了」發文，她最近聽到同事婚變，同事老公與同公司的新進妹妹搞外遇，現在鬧到要離婚。原po晚上看著老公，突然想說開個玩笑，於是假裝臭臉問他「你跟那個女人的事情，我全都知道了」。

沒想到老公這時一臉驚恐的說，「我跟她只是玩玩而已，不要相信那個女人的話」，後來老公也承認發生了3次關係。原po聽完相當崩潰，收拾好行李就回娘家。她也一直想為什麼要自找麻煩，如果不開玩笑是不是就可以傻傻的幸福下去。

不少人看到文章也留言說，「早知道總比晚知道好」、「說是這樣說，但哪天他不騙妳，妳更痛他更狠」、「人性是不堪測試的」、「該走的留不住，留住未必好」、「拍拍，也慶幸妳的猜疑早發現」、「被蒙在鼓裡是更痛苦的」。