兒子課本夾「垃圾」媽火大教訓 聽完真相後暖哭：是我錯了

明天就是一年一度的母親節，每個人的表達方式不同，但目的都是為了感謝母親平時的辛苦照顧，希望能把心意傳達給她。日前有一名媽媽分享，兒子把吃完的貝果包裝袋夾在課本裡，搞得整個黏黏的，讓她忍不住念了一頓，但事後兒子才解釋原因，讓她瞬間由生氣轉為感動，結局充滿洋蔥。

一名媽媽在臉書「爆廢公社」發文指出，兒子最近把吃完的貝果包裝袋夾在課本裡，搞得整個黏黏的，讓她忍不住念了一頓，結果教訓完後兒子才說是因為想留給她的。

兒子表示因爲爸爸說上面寫love mom是愛媽媽的意思，而且上面有媽媽喜歡的小兔兔，所以想留給媽媽，原po聽到這時已經感動不已，但還是追問兒子，為什麼留給媽媽要夾在課本，兒子則解釋因為包裝袋皺皺的，想要用平，媽媽這時又開玩笑地問「那為什麼沒有留一個貝果給媽媽吃」，兒子則有點為難的說「因為…因為…我想吃」，讓媽媽整個笑出來。

後來原po也問了老公這件事，他則表示吃完自己早餐忙著出門上班，因此也沒有注意到兒子默默把包裝收起來，原po最後也有跟兒子鄭重道歉，和他說媽媽應該先聽他想法再唸他，兒子也原諒了她，最後兩人抱抱和好，原po也笑說「是個溫馨結局」。

網友也紛紛留言，「對於這個年紀的孩子，包裝紙（一張紙）也會看成完整的一個物品。跟我們認知的包裝紙（垃圾）不同，所以他是很誠心的看到一個很棒的物品要送給你」、「媽媽雖然一開始很生氣，但後續處理很理性，孩子也很貼心很可愛」、「拉爸爸下水傑出的一手XD」、「我的心，揪了一下，好棒的兒子」。