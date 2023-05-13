一見鍾情的愛情難長久？網友：沒眼緣哪來的進一步認識

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「一見鍾情」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於一見鍾情的愛情能否長久的看法。

一見鍾情泛指對於原本素不相識的陌生人，在偶然相遇且未有深入交流的前提下，第一眼即被對方所吸引；這樣看似浪漫的邂逅方式，卻常被質疑是「被愛沖昏頭」，而究竟一見鍾情的感情是否都稍縱即逝呢？讓我們來看看網友的觀點。

一見鍾情是「被愛沖昏頭」？ 網：仍有許多愛情長跑的例子！ ▲ 網熱議「一見鍾情的愛情能否長久」正反意見。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「一見鍾情」相關話題的討論，發現不少人對於一見鍾情抱持懷疑的態度， 且不看好始於一見鍾情的情感能夠長久；便有網友留言表示「始終無法理解一見鍾情的人，怎麼喜歡上一個自己不瞭解的人」，認為在初見時缺乏認識、且根本不瞭解對方的情況下，只因對對方外表有所迷戀就決定投入感情，不免有些過於草率，更有人直言一見鍾情只不過是將「見色起意」美化過後的說法，「說白了就是外貌協會」。此外，也有網友提出「一見鍾情只是激情」的觀點，認為許多人在被愛情沖昏頭的當下時常忽略現實層面的問題，因此「很容易自動屏蔽掉對方的缺點，甚至還會幻想出一些對方根本不存在的優點」，然而隨著相處時間拉長、最初的激情褪去後，缺乏深入交流及未經磨合的問題便會一一浮現。

而另一派網友則對一見鍾情的可能性深信不疑，認為「有眼緣」在感情中非常重要，就有人直言自己交友的原則是「第一眼不來電，後面沒機會只能當朋友」，引來不少贊同的留言，認為剛認識時若沒有心動的感覺，後續就註定只會是朋友，「變成更進階關係的可能性幾乎是0」；還有人表示在看到對方的第一眼，就會立刻在心中默默區分「這個當朋友」 、「這個人我喜歡，可能可以發展」。另外，不少網友也大方分享自己一見鍾情的親身經歷，形容一見鍾情的感覺「真的像瘋了」、「一瞬間我真的覺得世界都停了」，而對於一見鍾情的感情無法持久的說法，也有人出面反駁「我歷任幾乎都是一見鍾情，都可以順利交往好幾年」，並指出一見鍾情只是雙方認識的契機，但後續的發展如何，還是要端看實際相處過後兩人個性、價值觀等是否合拍。

你相信一見鍾情嗎？無論是快速墜入愛河，抑或在持續的相處之中萌生情感，關係長久的重點都在於彼此要有著替對方著想的心意，並且願意持續地溝通和包容，祝福各位都能找到對的另一半！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「一見鍾情的愛情能否長久」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/01，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw