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期待參加同事婚禮卻因1理由遭拒 她嘆「我的問題？」眾人反替開心

聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮示意圖。 圖／ingimage
婚禮示意圖。 圖／ingimage

參加親朋好友的婚禮是件開心的事，但有一名女網友抱怨原本同事歡迎她去，但事後卻又以「人數過多」為由婉拒她參加，讓這名女網友非常不滿，很想知道到底是誰的問題。

原PO在臉書「匿名2公社」透露原本要出席同事的婚禮，對方也滿心期待歡迎她去，但事後卻又以「人數過多」為理由表示要刪減人數，並且請原PO不要參加，讓她相當失望。

原PO說婚禮還是有很多同事要參加，其中還有一些和她很好的同事，但這些人並沒有被告知人數過多的問題。原PO不解地想知道「我跟她並沒有過節，在公司互動也很好！請問大家這是我的問題還是對方的問題？或是大家之後遇到她會裝沒事？還是？」

網友們對此發表看法，「這位同事本性很自私而且腦袋沒有很好，不會處理事情」、「這也太瞎了吧，這種人以後就不用交陪了」、「這代表妳一點都不重要，看清就好」、「船過水無痕，別想太多」、「裝沒事就好，同事不要太認真，以後又不會一輩子朋友或同事」、「她如果不讓妳去還收紅包再來發文也不遲，妳以為的好跟她以為的好應該不一樣」。

更多人都安慰說可以省下一筆錢，「不用去也不用包啊，把紅包錢拿去跟另一半吃頓好料，不是更爽？」、「省了紅包，可以吃大餐去了」、「雖然心情會受影響，但是轉個念頭，能夠省下紅包，好像也不錯」、「省下一包錢，也認知對方不是重要的人」、「很棒耶，不用花錢，不用浪費時間，賺到了」、「省下紅包錢，以後也只是普通的同事，不用太熱絡了」、「這有什麼好難過，紅包剛好省下來，時機歹歹，幾千元留著可以吃上一陣子了」。

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