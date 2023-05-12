住家裡沒給家用被姐唸「多付出一些」 他狐疑：我有過很爽嗎？

住家裡是否一定得要幫忙分擔開銷或貼補家用，每個人看法都不同，一名網友在PTT發文表示，自己雖然是住在家裡，但賺的錢都是自己用，因此沒有拿錢出來給家人，結果卻被姐姐要求多付一些，讓他感到很無奈。

原PO以「這樣的生活真的很爽嗎？」為題發文，他說去年年收入快50萬元，因為目前住在台南家裡所以沒有房租壓力，而家裡沒煮也讓他常常外食果腹，再加上沒有需要給家用，等於自己賺的錢自己花。

不過姐姐卻覺得他住家中又不給家用，感覺過太爽了一些，實在不妥，因此希望他能多付出一些，幫忙分攤家裡開銷，讓原PO聽了很想問「我真的有過得很爽嗎？」

貼文引起熱議，「住家裡又不用給家用，比大部份人爽了」、「超爽，我住外面50W還要給孝親」、「真的爽，以為蛋、油、鹽、汽車保養、電視、沐浴乳、洗衣精都免費，內衣是不是也媽媽買的？」、「因為你的50W（萬）都是可以自用的，一堆人日常生活開銷加上孝親費，一年可能剩不到10W」、「就是暗示你住家裡不用付房租，好歹幫忙付水電」、「沒給孝親的話，就是吸爸媽血啊」、「傻傻的，你爸媽、姐在扛還不表示一下」。