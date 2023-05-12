男友月薪不到2萬 還怨她「收入不穩」害自己得找工作！網狂勸分

貧賤夫妻百事哀！有網友抱怨，她與男朋友已交往六年，兩人年紀也接近三十歲，然而男友月薪卻只有二、三萬，外出用錢幾乎都是她負擔更多，近期男友打算找正職工作，卻宣稱是因為她的收入不穩，讓她心寒的說「最近真的覺得男友是個好多餘的生物，想分手了」。其他網友力挺，「隨著年紀增長，人就是要找經濟、價值觀、家庭觀都相近的人」。

一名網友在論壇Dcard發文表示和男友交往第六年了，自己即將30歲，「身邊的朋友結婚的結婚，生小孩的生小孩，男友每個月三萬，薪資非常不穩定，有時可能兩萬都不到（自由接案），而我收入五萬到八萬左右，在生活上我發現問題越來越多」。

該網友說自己講話非常小心，男友心變的很敏感，很明顯自卑，常常嘆氣。兩人出外看電影、吃東西、房租、電費、玩樂等等就是AA制，「直到最近我開銷慢慢變大，變成電費我全出，去好市多採購日用品時我出一半多一些，感覺壓力越來越大」。

該網友表示，「男友講話讓我聽了越來越不舒服，比如他前幾年是自己開公司（自由接案），今年做不下去，要去找正職工作（投履歷中），卻提到要找正職工作是因為我收入不穩？（因為我是兼課老師，遇到連假沒收入的），但不管我今天收入穩定和不穩，都跟他薪資低沒關係吧？他本來就要賺錢不要影響其他人！」

該網友無奈指出，「最近真的覺得男友是個好多餘的生物，自己沒能力賺錢就算了，家裡也不是很富有，無法出錢幫自己小孩渡過難關。」她覺得隨著年紀增長，錢真的太重要，無法像學生時期很單純「只有愛不愛、帥不帥、高不高，想分手了，覺得好累」。

其他網友力挺留言「我覺得妳抱怨有理，他收入低不是問題，問題是他把錯怪到你身上」、「我覺得伴侶收入差異很正常，但為何他找正職的理由是原po收入不穩定」、「隨著年紀增長，人就是要找經濟、價值觀、家庭觀都相近的人，那種賺沒幾毛錢卻會怪你的人，現在已經跟你是不同世界了，社會本來就是這麼現實」。

不過也有網友留言「我覺得我賺多多負擔沒關係因為我愛他，但對方會怪你這真的不行，我自己覺得可以有多負擔男友的能力會很高興，可是對方如果因此很廢或愛佔便宜我也會覺得冷掉」、「主要是男生變得又窮又機吧才會想要分吧，如果很窮但是很帥又很貼心，多付一點錢也沒關係」。