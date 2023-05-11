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人妻去夫家「穿這樣」憂太清涼 網一看邪笑：婆婆會生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，最近天氣炎熱，打開衣櫃都是無袖背心或低胸等清涼布料，因此好奇詢問「大家都穿怎樣去婆家呢？」示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
一名女網友表示，最近天氣炎熱，打開衣櫃都是無袖背心或低胸等清涼布料，因此好奇詢問「大家都穿怎樣去婆家呢？」示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

許多人婚後都會面對複雜的婆媳問題，導致媳婦每次回婆家必須戰戰兢兢。對此，就有一名女網友PO文表示，最近天氣越來越熱，打開衣櫃都是無袖背心或低胸等清涼布料，因此好奇詢問廣大網友，「大家都穿怎樣去婆家呢？會穿比較露像是低胸之類的衣服嗎？」引來網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，結婚後是搬出去住，但每週會回婆家一次，隨著天氣炎熱，衣服也逐漸換上無袖背心或細肩帶低胸等清涼穿著，讓她忍不住發問「大家都穿怎樣去婆家呢？會穿比較露像是低胸之類的衣服嗎？婆家看到如此穿著是否有作何反應呢？」

貼文一出，網友紛紛留言「婆家不應該有權利管妳穿什麼…但是如果妳在意的話，這些真的在他們眼裡不合格，婆婆會生氣，公公我就不知道了」、「願意每週回婆家已經是好媳婦代表了吧，如果還要被管穿著也太可憐了」、「如果怕婆家會介意的話，可以搭薄外套或西裝外套，感覺好一點」、「每個家庭不一樣，我婆婆可以妳婆婆不一定可以」。

不過也有網友認為，「當然不妥，什麼場合就怎麼穿」、「拿婆婆對妳的好感賭，只為了換一時的穿衣自由實在不太划算，更何況夏日穿搭很多樣，試試其他風格說不定會有新發現」、「我太太都是短袖短褲而已，畢竟不會穿低胸在長輩面前，不然長輩見長輩就是尷尬」、「妳會問代表妳會擔心，不如就穿再保守一點的短袖」。

婆婆 媳婦 Dcard

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