女大生以為遇真愛頻借錢 渣男拿數十萬卻「幫未婚妻買家電」

情場上有許多「渣男」，懂得利用人心的弱點，用花言巧語騙取對方的感情，甚至是實質的金錢。近來日本媒體，就報導了因為遇上渣男，導致日後人生從此下沉的感情案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名森下雪繪的43歲女性，大學時期曾經交到一位男友。這位男子非常帥氣，是頗受歡迎的人物，相較起來森下卻顯得平凡，覺得第一次與男性交往，就交到這麼理想的對象，讓她起先覺得非常幸運。

然而，差不多就在交往一個月之後，男子開始時不時就向森下借錢。起出只是一兩張大鈔，後來不只沒還錢，借錢金額越要求越多。當森下覺得該還錢了，於是向男子詢問時，卻得到「你不愛我了嗎」、「我這些錢都是為了幫妳準備驚喜」等等回答。

結果，森下一共借出了多達60萬日幣（約相當於新台幣13萬6748元）。但就在交往半年之後，森下才發現男方其實早就有其他交往對象，甚至對方還已經懷孕，在準備結婚的事情了。而男子借的那些錢，則都是拿來購買與未婚妻的家電用品。

這消息讓森下大受打擊，以致於都到了畢業前夕，也變得意志消沉，無心找尋工作，就一直當了好幾年的「家裡蹲」。年過30後，雖然曾經想重新就職，但卻因為缺乏工作機會，而老是處處碰壁。可說當時的遇人不淑，嚴重影響了往後的生活。