母親節禮物被轉送給「啃老姊」她氣炸 網搖頭：會吵的小孩有糖吃？

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聯合新聞網／ 綜合報導
母親節即將來臨，不少人會選擇送禮或聚餐，來感謝媽媽的辛勞。示意圖/ingimage
母親節即將來臨，不少人會選擇送禮或聚餐，來感謝媽媽的辛勞。示意圖/ingimage

母親節即將來臨，不少人會選擇送禮或聚餐，來感謝媽媽的辛勞。不過，就有網友打算在母親節時送媽媽電子閱讀器，被姊姊得知後對方竟也吵著要，盧到最後媽媽受不了，希望原po將禮物轉送給姊姊，讓她相當委屈。

該名女網友在Dcard表示，她與媽媽都很愛看書，但前陣子發現家裡的書櫃已滿，便跟媽媽提到想買電子書，但手機看久了又覺得眼睛痠，因此決定今年母親節時要送媽媽電子閱讀器當作禮物。

怎料，在家待業一年多的姊姊得知後，也吵著「我也要一個」，每天都對媽媽情緒勒索，狀況持續一星期後，媽媽終於受不了，和原po討論把「電子閱讀器」直接轉送給姊姊，媽媽也安慰她，表示自己有收到她的心意，若看姊姊用覺得好用，之後她再自己去買一台就好。

此話一出，讓原po聽了瞬間氣炸，但又不知道該怎麼辦，由於她剛畢業不久，無法負擔第2台電子閱讀器，或再另外買其他禮物送給媽媽，因此詢問大家「應該怎麼處理這種情況+怎麼對付啃老姊姊」。

文章曝光，網友們紛紛搖頭，「媽媽也太寵了吧，反正看來買了的話一定會到姊姊手上」、「會吵的小孩有糖吃，是你媽的問題，是她要制止這樣的行為」、「我會把我的感受跟媽媽講，覺得自己努力工作拿到的薪水是為了孝順她，而不是孝順姊姊的」、「已經預見未來你媽跟你要錢養你姊了」。

也有人提出建議，「是我的話就乾脆不送了，改送其他的，或是帶媽媽出去吃頓好料，怎麼想禮物到姊姊手上都無法接受」、「我會改送母親節卡片給媽媽，再加個小蛋糕之類的甜點，大家一起吃吧」、「母親節那兩天帶媽媽出遊，甩掉討厭鬼」。

母親節

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