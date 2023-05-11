婆婆在背後亂說話！人妻傻眼「是故意還無心」 過來人給建議

不少女性婚後都會面臨到婆媳問題，假設沒有好好地去解決，難免會感到相當委屈。一名人妻在網路上發文，表示日前兒子從20公分高的沙發跌到地上，自己當時在陽台洗襪子，老公在房間玩投籃機，結果婆婆卻曲解成「我在房間摸東摸西，她兒子在陽台曬衣服」，認為婆婆是故意亂說話，而貼文曝光後也掀起討論。

一名人妻在Dcard上以「婆婆到底是故意的還是無意的」為題發文，她透露日前兒子從20公分高的沙發跌到地上，雖然地板有鋪毛毯，但多少還是會痛。原PO指出自己當下在陽台洗襪子，老公在房間玩投籃機，結果兒子跌到地上的時候，老公第一反應卻是責怪她。原PO表示事後大姑有唸了老公，認為這種事不要怪東怪西，只要小孩沒受傷就好了。

事情還沒結束，原PO某天和媽媽聊天時，媽媽透露「婆婆說是我在房間摸東摸西，然後她兒子在陽台曬衣服」，原PO當下簡直傻眼了，趕緊跟媽媽解釋這不是事實。對此，原PO不解指出，「真的很好奇婆婆到底是故意的還是真的不知道，這種事情是結婚一年來的第二次，還蠻火大的，我本人覺得她是故意的啦，畢竟我也不是很喜歡婆婆這個人還有她的角色」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不論是不是故意的都不重要，以後就是知道妳婆婆會講對妳不利的話就對了」、「我前婆婆也很愛說這種謊話，永遠不承認她兒子做錯事，我直接讓她變前婆婆」、「跟我阿嬤一樣欸，都會在小孩面前講我媽的壞話，但我媽根本什麼都沒做」、「我覺得妳老公問題比較大」、「妳怎麼沒先給妳老公一巴掌」、「妳老公跟婆婆一樣耶，不愧是母子」。

也有網友提到，「我會故意講出這件事，然後提醒老公注意婆婆是不是有失智現象，要他多關心婆婆」、「我會找婆婆理論，沒有的事情一定會爭論到底」、「支持當老公面前問婆婆+1，而且不要直接興師問罪，要表達出自己因此受害（例如被媽媽罵）」、「在大家面前揭穿她啊，讓大家知道她說謊，只是這樣就完全得罪她了，但不得罪也不見得會比較好過就是了」。