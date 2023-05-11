「婆婆愛情勒」讓媳婦討厭過母親節！網教送浮誇大花籃讓公婆閉嘴

母親節要到了，很多人家都會有慶祝活動。有網友在Dcard分享，婆婆是情勒王，會對兒子說出「洗衣服比打電話給你的母親還重要嗎？」這樣的話。她結婚以後就討厭各大節日，因為主角永遠是婆婆。她說「今年我首次當了母親，但我一樣恨透了母親節」。

原po說，婆婆是情勒王，媳婦要張羅母親節餐廳、做菜、買花等，婆婆也是一副理所當然的態度。媳婦親自下廚，婆婆質疑「一定有加雞湯塊、番茄醬」。媳婦買外賣回家擺盤，婆婆一進門就說，「喔！這麼輕鬆啊！」，婆婆還施壓催生，今年，原po也當了媽媽，生孩子後慢慢開始當黑媳，也慢慢減少見婆婆次數，她也思索起母親節的意義。

網友勸，「妳幹嘛不回家跟你媽過母親節？同樣身為媳婦，我實在不懂那些乖巧聽話的媳婦在想什麼？」、「妳婆婆的母親節應該是妳老公幫她過欸，然後妳回娘家幫妳媽過母親節，不要本末倒置了」、「婆婆是婆婆永遠都不可能是媽媽，自己的母親自己孝順」、「如果妳認為婆婆是反面教材，請妳成為孩子的正面教材，讓妳孩子以後不會質疑母親節的意義」。

面對母親節的情勒，有過來人放大絕，「建議版主日後直接送花和紅包，反而省事」。她分享，之前母親節送禮或包紅包給婆婆，送禮當下公公不在場，以為沒送還多次指責媳婦不懂禮數，解釋了也不聽。後來她想通了，決定把婆婆每年母親節紅包換成超大花束花籃，插上署名媳婦的卡片，再請花店送到家，浮誇系大花籃成為客廳擺飾，客人看到大誇孝順，從此公公就閉嘴了。

有網友分享相處之道，「婆婆母親節飯局已經提早吃過了，突然婆婆又要大家節日當天去陪她，決定讓老公帶著孩子去婆家，我自己要去逛街看電影吃好吃的」、「我跟太太是輪流，逢年過節都是今年我們家，明年她們家這樣輪流去」、「我一開始就跟先生說過，自家搞自家的家人慶祝（母親節、生日、過年紅包），我從小家裡不特別弄，不想結婚後要煩惱這事，請他自己解決」、「幹嘛要那麼辛苦自己煮，就每年都出去吃有幫她過就好」。