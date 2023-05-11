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失業一次就也不再工作 尪當「全職家庭主夫」人妻超煩躁

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本丈夫長期只肯當家庭主夫，不願外出工作。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本丈夫長期只肯當家庭主夫，不願外出工作。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

當今日本社會，還是普遍存在「男主外女主內」的觀念。許多女性婚後會成為家庭主婦，相對男性則被要求得在外工作，才像是個男人。而就因為這樣的觀念下，產生了一些感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名律子的59歲女性，當初在29歲先結過一次婚，生了一位女兒，但因為丈夫家暴的關係離婚。後來，律子又與一位小她五歲的男子再婚，並且與新丈夫生下次女，開始了一家四口的新生活。

不過就再結婚後不久，丈夫的公司卻破產倒閉了，丈夫也頓時成了失業狀態。由於當時律子剛生，生活方面有許多不便，丈夫便順勢幫忙家務事。做著做著，丈夫反倒做出一番心得，開始覺得「不如就來當家庭主夫吧」。

之後，律子就過著一邊工作，家事則由丈夫負責的生活。在丈夫40歲時，律子曾問他要不要找工作，丈夫便說想去考司法測驗，為此必須到專業學校進修，但律子認為女兒要上學花錢，家裡沒多的預算，結果丈夫還是沒找工作。

就這樣，等到長女都已經畢業工作，次女也即將在不久後步入職場，律子更將邁入退休年齡，丈夫都還是在當著家庭主夫。儘管生活上也沒有什麼特別不便，但律子心裡總是感到相當煩躁，至今仍在不段思考，這樣的作法到底是不是正確的。

日本 丈夫

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一句好話

犯錯，是長智慧的時候。

金玉涼言

情侶相處，怕時間太少；夫妻相處，怕時間難熬。

繁花盛開 2023第20屆台積電青年學生文學獎今日截止收件，郵戳為憑

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