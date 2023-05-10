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和婆婆同公司…媽寶尪賴床常遲到被告狀 媳被逼「起床做這事再睡」快崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一位人妻網友抱怨老公太會賴床，所以上班常遲到，婆婆每天早上都會打電話來吵醒她，再要她去叫老公起床上班，讓她覺得很崩潰。示意圖／ingimage
一位人妻網友抱怨老公太會賴床，所以上班常遲到，婆婆每天早上都會打電話來吵醒她，再要她去叫老公起床上班，讓她覺得很崩潰。示意圖／ingimage

一位女網友抱怨老公常賴床叫不醒，導致上班常遲到，而老公又和婆婆任職同一間銀行，雖然是不同分行，但公司都知道她們是母子，所以老公只要遲到，主管就會跟婆婆告狀，但婆婆卻怪罪是她沒叫老公起床，所以現在婆婆都每天一早打電話，先吵醒她再讓她去叫老公起床，搞到她快崩潰。

一位女網友在《Dcard結婚板》發文寫道，婚前同居時就已知道老公是個很難叫起床的人，而且認定她一定會叫他起床，所以平日上班或休假要出門，都不會先設定鬧鐘，經常遲到，所以她常為了要叫老公起床，最後變成大聲怒吼，老公才肯起床，直到現在，兩人還常為了賴床的事爭吵。

原PO表示，老公只要上班遲到，婆婆一定都會知道，原因是母子兩人都在同一間銀行工作，雖然是不同分行，不會碰到面，但銀行的主管們都知道他們是母子，所以，老公一遲到，主管就會去跟婆婆告狀。

原PO說在婚前交往期間，身份還是男友的老公某天又因睡過頭遲到，婆婆收到告狀後簡直氣炸了，質問原PO為何沒叫她兒子起床，為什麼害她兒子遲到，讓人整個大傻眼。最後要原PO交出手機號，要求中午才要上班的原PO，早上要先設定鬧鐘叫醒她兒子8點上班，才能繼續睡，沒叫醒就會被罵，搞到原PO心理壓力很大。

原PO說兩人結婚已一年多了，而30多歲的老公賴床習慣仍沒改，現在情況是婆婆每天早上打電話來叫老公起床，如果電話被老公掛掉，婆婆會馬上打給她，先把她吵醒，然後要她去叫她老公起床，讓她忍不住發文抱怨「我真的…心好累啊」。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「你自己要跟媽寶結婚的，不怪別人，這種對生活糜爛對工作不負責任的男人根本不會讓人想交往，既然婚前都知道他們是這樣的人幹嘛結？」、「媽寶真的不行」、「交往時期老公&婆婆就是這樣，妳還是結了，就是自己選的，不值得同情」，建議「睡覺開飛航模式，誰都打不進來」、「不如妳老公上班日住家裡讓妳婆婆叫起床」。

另有人提醒，「妳先生叫不起來的問題，有可能是睡眠有問題，你看看要不要帶他去看醫生」、「真的，以前我先生遲到說沒聽到手機聲音跟家裡電話響，我還以為是藉口。直到住一起發現手機響了5分鐘，他本人還在打呼根本沒聽見，覺得錯怪他好幾年。這種只能請先生看醫生找原因，而不是像原PO先生這樣就放爛…」。

婆媳紛爭 婆婆

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