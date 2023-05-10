母親節「禁休」媽媽卻逼她排休陪過節 櫃姐崩潰：親情勒索煩不煩？

母親節將至，大家都能休假好好陪伴媽媽嗎？昨（9日）一名網友在「匿名公社」發文指出，自己是百貨公司的櫃姐，母親節檔期正是他們忙碌的時候，公司也祭出母親節「禁休令」，不過，原po的媽媽卻堅持要女兒當天中午一定要陪她吃飯，甚至開始情緒勒索，令她相當困擾。

網友抱怨，自己是賣鞋專櫃的櫃姐，每年到了母親節檔期幾乎都忙到連水也不敢喝，昨天原po發現媽媽就在她工作水深火熱之際，連打了7通電話給她，原以為有什麼急事，結果是要她14日母親節當天中午，一定要出現在餐廳裡。

網友解釋，因為公司規定「禁休」所以不可能到場聚餐，但這讓母親十分不諒解，「她就罵我不孝、不知好歹，餐廳的錢是姐姐和姐夫出的我也不去，罵我都多久沒幫她過母親節什麼的。」

她無奈表示，一定要這樣「情勒」嗎？4月底時她明明已經買蛋糕也包紅包了，而且平時自己在外租屋，媽媽也沒在關心，「每次打電話就是親情情緒勒索，煩不煩啊？」

網友看了也同情原po的遭遇：「為了工作又不是不想去，只會情勒自己小孩」、「現在有的家庭為了避免人太多訂不到喜歡的餐廳而提前慶祝的，真的非得在母親節當天才算慶祝嗎」、「跟老媽說去餐廳吃了公司會開除我，你要養我嗎」、「百貨週年慶真的不是人幹的，生病還要打完針衝去上班，人手調度不足又不能亂請工讀生，不是當事人都不會體會的累 ！」、「工作性質是這種的，還遇到不會體諒的母親，真是辛苦了」。