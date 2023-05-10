偷看男友手機挖到「700萬股票」她炫耀一輪後要求買房掛名下結局奏哀樂

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友被女友偷看手機內容，並發現他有700萬元的股票資產。 示意圖／ingimage
一名男網友被女友偷看手機內容，並發現他有700萬元的股票資產。 示意圖／ingimage

情侶間如果失去對彼此的信任，關係恐怕也很難長久。一名男網友抱怨女友趁他睡覺時偷看他手機，意外發現他擁有700多萬元的股票，還讓其家人全都知道，甚至要求房子登記在她名下，最後男方和她大吵完覺得觀念不合選擇分手。

該名男網友在Dcard發文表示，女友發現他有700萬股票資產後很生氣，認為怎麼沒有告知她，為了熄滅其怒火，他還答應帶她出國玩。結果過沒多久，她家人全都知道他股票的事。去女方家做客時，對方父母也一直刻意聊跟股票有關的話題，女友還一副在炫耀以後會有700多萬的嘴臉，讓他看了真的很想放生。

更讓他傻眼的是，某天女友又忽然說她爸媽覺得兩個人在一起也一段時間了，差不多可以結婚了，該買房子才安定，而且房子要登記一半產權到女友名下。

男網友後來更新貼文，表示跟女友分手了，「吵過一輪後我直接說覺得觀念不合，不適合再走下去，她自己得先提升自己能力再來要求我。」他表示兩人之間的關係回不去了，主要是信任感吧，當初給手機密碼也是基於尊重讓對方安心，他也認為還是不要讓另一半知道手機密碼比較好。

文章曝光後，引來一票網友留言大罵說「已經在幻想衣食無憂的貴婦生活了」、「能蹭到一套房子也不錯吧」、「錢是你的，她憑甚麼生氣你沒跟她說？這些只想依附別人，不求上進的女生真的送也不要」、「臉皮很厚，自己存很難嗎？」

但也有人認為700萬沒法當貴婦，付完頭期還要當房奴，而且買房也要考慮還款能力，幾百萬確實買不起，「700萬連南部的房也買不起吧。」

還有人建議某天騙她說股票全輸掉了，還欠了款，問可否借200萬還款呢，看看她會怎樣，並呼籲原po千萬別心軟回頭，「她們家庭實在是…觀念有問題」、「一家都很勢利眼。」

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