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夢想浪漫求婚…她打開信封見「這張」超失望 網反推：務實才走得遠

聯合新聞網／ 綜合報導
不少女孩都夢想能被浪漫的求婚。示意圖／Ingimage
不少女孩都夢想能被浪漫的求婚。示意圖／Ingimage

不少女孩都夢想著自己能被浪漫地求婚，然而男女想法大不同，兩人對「浪漫」的想像也有落差。昨（9日）一名女網友發文抱怨，自己的男友最近神秘兮兮地捎來一個信封袋要她打開來看看，原以為男友是想以鑽戒、買房契約等物「求婚」，沒想到內容物卻令她大失所望，「這跟我想的完全不一樣啊啊啊！」

女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，近期她和男友已經開始討論未來，她也明示暗示男友希望能被「求婚」。昨天，男友突然傳來一張信封袋的照片，要她回家後記得打開看，原po心想：「哎唷！該不會是什麼買房的合約？還是是想玩我心態其實裡面是婚戒？還是他真的去請人設計結婚證書？」

下班後，小倆口一起回家，男友要她打開信封，沒想到，映入眼簾的不是鑽戒、不是結婚證書、也不是買房契約，而是一張「單基因遺傳病的基因檢測預約單」。她滿頭問號地看著男友，對方還深情的握著她的手說：「因為很想跟你一起生一個健康的寶寶」，接著還自豪地說「怎麼樣很驚喜吧」、「我的求婚方式很特別吧！」似乎很希望原po誇獎他。

她無奈表示，男友真是個怪人，感受上驚嚇大過驚喜，「畢竟我真的是那種愛幻想又浪漫的人，這跟我想的完全不一樣啊啊啊！我的鑽戒呢？單膝下跪呢？玫瑰花束呢？感人的影片呢？」她也提到，如果男友後續沒有其它求婚動作，她會考慮直接告訴對方自己想要什麼樣的求婚儀式，否則雖然被求婚，但還是一點都開心不起來。

不過，許多網友反推男友的務實：「浪漫能當飯吃嗎？搞一堆儀式的還不是離婚收場」、「偶像劇少看點」、「所以妳只要有『浪漫的求婚』就嫁？」、「我覺得檢查完再接受求婚對彼此都好耶！這是婚前必備的保障」、「只能同甘無法共苦，快放生男友」。

另一派網友則認同男友實在太不浪漫了：「跟他說你的基因有缺陷，缺浪漫基因」、「鋼鐵直男」、「很差，感覺是生育用」、「直接問他如果我有基因缺陷484就不結婚了，莫名其妙」。也有人勸世：「人生應該最好是只有一次求婚，樓主的男友我勸你好好規劃求婚，不然你後半輩子別想耳根子清淨。」

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