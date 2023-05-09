嗯嗯不順、挑食、討厭刷牙！孩子成長期父母的十大擔憂

成長期讓父母好擔憂？

每個孩子都是父母心中的寶貝，孩子們能夠快樂、平安的長大就是父母最大的心願。但在成長過程中，難免會對於孩子們的健康，像是挑食、排便不順等問題，而產生擔憂和焦慮，也會不知該如何協助才能讓問題被改善。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「寶貝孩子成長期父母的十大擔憂」一起來看看身為父母的你是不是也遇到了相同的擔憂呢？又有什麼辦法可以改善狀況呢？

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No.1 過敏兒

根據統計，台灣的過敏兒眾多，兒童過敏不僅會造成睡眠品質差、生長發育緩慢、免疫力降低等問題，甚至還有可能因為過敏造成身體不適，而出現過動、憂鬱等身心問題，讓不少父母都相當擔心小孩過敏問題，「因為自己有過敏知道有多痛苦，真的超級擔心小孩也會遺傳到」、「過敏真的會影響到身心狀態，睡不好，做什麼事情也都會因為沒精神做不好而感到煩躁」。

除了可以在日常適當補充營養，增強抵抗力，避免受到壞菌的攻擊之外，外在的環境也要盡量保持乾淨，來避免跟過敏源接觸，「Honeywell 抗敏系列空氣清淨機」就受到許多人推薦。

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No.2 嗯嗯不順、消化道問題

孩子在成長的過程中，最常見的就是消化道和便秘問題，不僅會引起腹痛，還會讓小孩哭鬧不止。尤其因為小孩的發育並未完全成熟，容易有脹氣、消化道不適等問題，造成嗯嗯不順、便秘，也容易因為病毒原因，引起消化不良、腹痛等問題，甚至引起糖尿病等重大全身性傷病，「孩子常常說肚子痛痛，看了好多醫師、吃了好多藥，可是還是一樣」、「一定要仔細觀察小孩的大便情況，還有大便顏色」。

長期有細菌進入消化道或是腸道，對於身體來說影響相當大，「威德兒童益生菌-益口酵」有著多款複合好菌加上高於市售品100倍存活率的獨家BACO-17專利菌株，專為孩童打造，包含出廠菌數15億活菌，幫助消化，使嗯嗯順暢。

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No.3 視力不好

由於3C產品盛行，不少兒童非常早就開始接觸3C產品，但隨著教學電子化小孩接觸3C產品盛的頻率也逐漸增加，不僅如此，看書時的錯誤姿勢也會造成兒童視力的傷害，其中2~13歲是孩子視力惡化最快速的階段，視力問題也成為許多父母的擔憂，「現在小孩根本離不開3C，上課有時候也是，真的很擔心小孩很早就近視」、「前陣子遠距的時候，根本沒有休息到」。

美國兒科醫學會也曾建議，使用3C產品每天要限制在2小時內，並且應該適時地在戶外進行運動，讓眼睛得到舒緩，避免長時間近距離的使用眼睛，來預防視力衰退。許多父母也推薦「美國Roshambo 兒童抗藍光眼鏡」，讓小孩在接觸3C產品時，眼睛較不容易感到疲勞。

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No.4 蛀牙、齒列不整

牙齒是個相當重要的工具，長牙更是孩子重要的歷程之一，許多家長都希望小孩的牙齒能夠兼具健康和美觀，不要有蛀牙或是齒列不整的情況，不僅是因為會影響到生長與發育，更會影響到小孩的自信。此外，乳牙和日後恆齒的生長有著很大的關聯性，從乳牙時期就應該開始注重牙齒保健，「真的不要以為乳牙蛀牙沒關係，它跟之後的恆齒有很大的關聯呀」、「牙齒真的很重要」。

口腔本身就有許多種菌，當壞菌進入口腔，就容易影響牙齒，造成蛀牙等問題，可以透過漱口水來改善情況，許多家長就推薦「德恩奈兒童漱口水」，含有氟和木糖醇的雙重防蛀配方，配合正確刷牙習慣，能幫助預防蛀牙，適合孩童使用。

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No.5 呼吸道不順

有些小孩在呼吸時會發出粗糙的怪聲，特別是在入睡之後，打呼或是呼吸的聲音會特別明顯，讓許多家長擔心小孩是否感冒或是有異物感，才讓呼吸道不順，甚至會擔心是否是因為氣喘而導致的問題，也特別擔憂小孩以後運動是否會因為呼吸道而受到影響，「小朋友有時候晚上都會有怪聲，真的很煩惱呼吸道是不是有問題」、「呼吸不順真的很嚴重！一定要多注意」。

呼吸不順暢長久下來，不只會影響到睡眠品質，還會有心理情緒的問題，許多家長就推薦可以讓小孩試試看「鼻舒樂 呼吸輔助貼片」，獨創的黏貼層能夠讓輔助貼片完全浮貼鼻子，來幫助睡眠的鼻孔擴張，使睡覺較不會有打呼的問題發生。

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No.6 挑食

不少兒童在成長的過程中都會遇到挑食的問題，偏好某一種類型的食物或是不喜歡吃某種類型的食物，導致一些營養攝取不足夠，不僅會讓生長和發育受到影響，也會讓兒童身體的免疫力下降，還可能會造成貧血及躁動行為，「小孩常常吃一兩口就說飽了，但其實就是挑食」、「喜歡的東西一直吃，但不喜歡的東西就吃都不吃，真的好擔心小孩維生素或是什麼營養不夠」。

不少專家也建議家長可以選擇專為兒童開發「威德兒童益生菌-益口酵」來補充小孩的營養，該益生菌有著高達80種蔬果發酵物配方，能夠幫助小孩補充蔬果，均衡營養。粗細小顆粒的設計，也讓小孩非常好咀嚼，也不會有著小孩最害怕的怪味或藥味，反而有著淡淡的水蜜桃風味，近日更推出限量一萬盒的迪士尼100週年限定包裝，讓小孩也被征服。

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No.7 口氣異味

有許多小孩嘴巴一張開就會發出難聞的異味，因為不知道原因，也找不到辦法，讓許多父母因此而相當擔憂，而造成口氣不好聞的原因，除了有可能是因為清潔不確實之外，還有許多原因，像是健康問題，或是水份不足太過乾燥等問題，「有時候寶貝可愛的笑，但就是會有臭味飄出來，也找不到原因」、「真的有可能是小孩的身體在反應某些消息，要注意一下身體狀況」。

有許多網友就表示，清潔不確實的狀況，可以利用「Xlear兒童漱口水」，來沖洗難以到達的地方，確保口氣清新乾淨，有助消除細菌生物膜積累。但除此之外也有可能是因為消化道有著不好的菌而產生氣體，讓口氣有異味，「威德兒童益生菌-益口酵」有專利口氣保健益生菌SGA-95微笑菌，來幫助口氣清新，維持消化道健康。

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No.8 皮膚疾病

皮膚相關疾病，最常見的就是異位性皮膚炎、濕疹等，不少患者都是在年幼時就發病，但小孩卻不配合擦藥和吃藥，有時候還會因為皮膚不好的原因，讓孩童們在心理上出現急躁、不安、有強烈的焦慮感等情況，而讓病情變得更加嚴重，讓父母更加擔憂，「因為知道癢真的很不舒服，所以很擔心小孩在這方面的問題」、「一定要擦好保養品，不要讓小孩皮膚太過乾燥」。

面臨皮膚問題時，一定要提早就醫治療，避免其他症狀跟著發生，平常也要注重小孩的保濕，許多人就推薦「Cetaphil 舒特膚AD益膚康修護滋養乳液」含有天然油脂「葵花籽油」及「乳木果油」，能夠達到保濕、修復、舒緩三合一的效果。

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No.9 發展遲緩

孩子們平安健康的快樂成長是所有父母的願望，但在成長的過程中，就會發現並不是每個小孩都能循序漸進的順利成長，根據聯合國世界衛生組織統計，共有6~8%的兒童有發展遲緩的情況，對於父母來說小孩發展遲緩更是煎熬，「發展遲緩對於父母來說就是一個巨大的打擊」、「一定要多觀察小孩有沒有什麼異狀，不要欺騙自己，也不要忽視，這樣才能真的幫到小孩」。

雖然目前「發展遲緩」的成因仍不明，但父母應該仔細觀察小孩的發展狀態，若有異常可以讓小孩到「早期療育特別門診」及早接受早期療育（早療），尤其在六歲前是發展的黃金時期，早期療育能透過治療與教育，讓發展遲緩的嬰幼兒及早接受適當的訓練，以改善或消除遲緩、障礙的現象。

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No.10 體重不正常

體重不正常，大多是因為「營養攝取不均衡導致」，不只會導致小孩體重過輕，而造成骨質疏鬆、注意力減退、生長遲緩等問題，而除此之外，攝取不均衡還可能會導致小孩體重過重，成為「米其林寶寶」，造成心臟血管疾病，並增加未來慢性病風險，「小孩挑食真的會造成營養攝取不均衡」、「真的不要再有能吃就是福的錯誤觀念了，體重要正常才是對小孩最好的」。

不少父母會認為「少吃多動」或是「多吃點飯」就能解決小孩體重不正常的問題，但其實根據小兒科醫生表示均衡飲食和多運動才是能改變「不正常體重」的最好方式，透過食用不同種類的食物，來攝取各種營養，再加上均衡的運動，不只能讓身體更健康，還能促進大腦發展。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月20日至2023年03月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『孩子成長期父母擔憂』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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