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親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一對三兄弟不滿二哥繼承遺產，於是告上法院聲稱遺書無效。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一對三兄弟不滿二哥繼承遺產，於是告上法院聲稱遺書無效。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

談到遺產繼承問題，總是容易牽動家庭的敏感神經，甚至弄得一家失和，彼此對簿公堂的狀況也不罕見。近來日本媒體，就出現了一則因為遺產分配，弄到家人間不愉快的事件。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名廣瀨孝則的60多歲男性，本身是三兄弟的次男。他的家族從祖父以來，就是在地有名的大地主，資產額達到兩億日幣（約相當於新台幣4490萬元）。不過他的母親在70多歲就過世，父親則活到了90歲左右才離去。

孝則的哥哥和弟弟都在外地工作，很少回來家裡，身為長男的哥哥，更是很早就展現無意繼承家業的態度。使得父親在過世前的看護工作，都是由孝則夫妻在幫忙，父親也非常信任他們，甚至還把自己的存摺，交給孝則妻子來保管。

沒想到就在父親80多歲時，孝則兩位兄弟突然開始積極探詢家族財產的多寡。這行為觸怒了老父親，於是留下遺書，表明將大部分遺產留給孝則夫妻均分，至於其他兩位兄弟，只能繼承少許現金而已。這份遺書在父親死後才公開，讓兩位兄弟非常詫異。

錯失大筆遺產的兩人，一度想要打官司，宣稱父親在留下遺書時，處於有失智症的狀態，打算藉此讓父親的遺書失去效力。然而父親及孝則夫妻，早就準備好相關的佐證，讓遺書能夠合法生效，使得兩兄弟的控告也隨之落空，只能後悔當初父親還在世時，沒有多關心老家的狀況。

日本 兄弟 遺產

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