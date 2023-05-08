人妻外遇騙夫「生活費不夠」偷存再婚基金 被抓包一切都沒了

現在交友軟體找對象方便，但有時也可能會在特殊的環境下，讓人容易出現外遇狀況，成為破壞感情的裂痕。近來在日本，就報導了一起因為交友軟體，而外遇走向悲慘結局的案例。

根據日本媒體「ananweb」傲倒，一位化名麻衣子的30歲女性，過去和一位大他十歲的男性結婚，婚後主要當家庭主婦。為了打發時間，麻衣子便開始使用交友app，並在上面和一位A先生聊得非常開心，逐漸發展出感情。

A先生一開始告訴麻衣子，他不想破壞麻衣子的現有家庭，只要能和麻衣子見面就滿足了。然而就在出軌半年後，A先生卻希望麻衣子能夠離婚，並且與他再婚。然而，A先生雖然靠著影片相關的工作維生，但本身沒有正職，收入並不穩定。

為了能夠與A先生過上美滿的婚姻生活，沒有收入的麻衣子於是誆騙丈夫，說因為生活費不夠，希望能多給她一些錢，並暗中將這些金額存起來，打算等存到一百萬日幣（約相當於新台幣22.4萬）後，就離婚去找A先生再婚。

沒想到就在存到過半目標金額時，丈夫發現了麻衣子外遇的事情，而且早就暗中蒐集證據，讓麻衣子無從辯解。丈夫於是和麻衣子離婚，而過去誆騙丈夫所得手的金額，全都因為得支付慰問金的關係，結果通通歸零了。

更慘的是，當A先生知道事跡敗露後，還痛斥麻衣子辦事不力。從此以後，A先生也和麻衣子斷絕聯絡。即便這讓麻衣子醒悟，瞭解對方只是想利用她來獲取不義之財，但最終自己只剩下孤單一人，不只失去了原有的婚姻，連生活費都沒有著落，只能想辦法找到工作盡可能維生。