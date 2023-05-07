小倆口洗鴛鴦浴 男友1舉動嚇得她無法專心：整個腦袋都是這畫面

「鴛鴦浴」可以增加情趣，但如果見到伴侶「奇特」舉動隨時有反效果。女生在網上分享和男友一起洗澡時，對方突然想要「便便」，就走到馬桶盡情解放，女生一邊繼續洗澡，一邊觀察男友，豈料下一幕畫面震驚到「害我（女生）洗澡整個沒辦法專心洗！」。網友看後笑言「妳男友蛋蛋一定超臭！」。

原PO在「Dcard討論區」撰文指，浴室和廁所本身沒有乾濕分離，日前和男友一起洗澡期間，男友突然一句「欸！我（男友）想先大便！寶寶你（原PO）先洗」。兩人當時只隔了一個洗手台，原PO被迫一邊沖洗身體，一邊站在旁邊觀察男友「便便」，隨後大驚發現「男友上完廁所後竟然擦屁股是往前擦」。

原PO形容自己當時非常驚訝，「害我（原PO）洗澡整個沒辦法專心洗，整個腦袋都是男友上完廁所往前擦的畫面」。她表示，知道女生大部份都是由前往後擦，聽說尿道和陰道比較不會受到感染，所以想問男網友們到底「上廁所都是往前擦還是往後擦呢？」。

貼文引來大批網友討論，立即分開兩派，有女生留言指「一直以為大家都是往後擦」，更有男生笑言「妳男友蛋蛋一定超臭」。至於「往前擦」方面，有女網友呻苦指「馬上問男友，他也是由後往前擦」，更有男網友附和自己「也是往前…（男生）因為不需要擔心感染的問題」。但有網友直言男友沒理會方向問題，「男友都直接用水洗」、「我（網友）都用水」。

曾有報導指出，雖然男生擦屁股毋須像女生一樣注意方向，但始終都要清潔乾淨，其中水洗對肛門最沒有傷害，例如免治馬桶，「便便」後直接使用水柱沖洗，不但非常方便，而且快速清潔；水洗後最好再用一至兩張廁紙輕壓，吸走過多水份。

另外，近年有人開始使用濕紙巾擦屁股，和水洗一樣，帶走肛門周圍污垢，惟濕紙巾除了水份之外，其他添加物愈少愈好，避免肌膚受到刺激或產生過敏。至於乾擦，視乎廁紙材質和柔軟性，有時肛門發癢反而是過度擦拭引起，最重要是減低摩擦肛門次數，所以市民不需要用力和過多擦拭，4至5次即可。

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文章授權轉載自《香港01》