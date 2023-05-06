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醫師夫不顧家庭還外遇 人妻抗議反遭嗆「當上院長夫人還抱怨什麼」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太嫁給一位醫院院長，對方卻在生子後態度丕變。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太嫁給一位醫院院長，對方卻在生子後態度丕變。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些人在交往時期，或許看似有著不錯的性格，但就在結了婚之後，可能會突然性情大變，甚至成為家暴的加害者。近來日本媒體，就有一則這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名由真的33歲女性，過去和一位大她17歲的醫院院長結婚。當初在交往時，男友對她十分溫柔，經常用敬語稱呼她，也會一直顧慮她喜歡吃什麼等等，舉手投足都非常紳士，因此打動了真由的心。

不過就在結婚生子後，由真忙著當新手媽媽的時候，醫師丈夫突然以小孩夜晚吵鬧，會害他隔天無法專心看診為由，買了一棟郊區的別墅，時不時就跑到那裡去住，放任由真一個人帶小孩，讓她感到非常錯愕，覺得自己好像生育機器一樣，有了小孩就失去夫妻關係，一家三口每個月才團聚一次。

就在丈夫搬到別墅兩年後，真由又發現他有外遇的嫌疑，於是當面跟他表達不滿。結果丈夫還反嗆，說妳都成了院長夫人，已經算是釣到最究極的金龜婿了，還有什麼好抱怨的。還說要真由別把自己跟她視為平起平坐的關係。後來丈夫的父親病倒，也幾乎全靠真由一人照顧，丈夫反倒完全不關心自己的父親安危。

於是真由決定暗中存錢，就在累積一定資產後，選擇和醫師丈夫攤牌離婚。儘管起了強烈爭執，但由於手握丈夫外遇及家暴的證據，因此最後在一年協調下，獲得了慰問金和子女的撫養權，讓她總算可以擺脫這場不幸的婚姻。

日本 醫師 家暴 外遇 離婚

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