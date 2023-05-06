醫師夫不顧家庭還外遇 人妻抗議反遭嗆「當上院長夫人還抱怨什麼」

小女兒和朋友出去度周末，回來興致勃勃地和我分享她們的歡聚。小女兒說：「中午吃日本料理沒花錢，因為梅根嫌皮包裡零錢太多，背帶都快斷掉了。拜託我們讓她先把那些零錢用掉，不足的部分我們再來分攤。結果用掉零錢只差四塊，蓓蓓付了，我負責小費。」

2023-05-06 00:00