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婆婆煮菜不衛生讓媳婦好崩潰 網認為正常：要嫌就別同住

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳關係一直是家庭間的難解之題，一名媳婦上網抱怨婆婆煮食的衛生習慣很差。示意圖/ingimage
婆媳關係一直是家庭間的難解之題，一名媳婦上網抱怨婆婆煮食的衛生習慣很差。示意圖/ingimage

婆媳不融洽是許多家庭會面對到的問題，日前一位媳婦抱怨「婆婆的衛生習慣令人難以接受」，指出婆婆喜歡把沒吃完的滷肉湯汁倒回鍋子，加上新食材重煮，裡面有家人的口水還說是「新滷好的一鍋」，加上食物也不用保鮮膜，帶便當還喜歡用冰凍許久的食物來加菜，也不換菜瓜布，讓她崩潰表示「實在讓我無法接受」。

一名媳婦在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她的婆婆有許多衛生習慣讓她無法接受，他們沒有要求婆婆要煮飯、洗碗，但婆婆偶爾會想煮給大家吃，也會跟老公收買菜錢，不過婆婆的衛生習慣差，會把沒吃完的滷肉湯汁倒入大鍋子中，重新再煮一輪，而其中已經有很多人的口水，讓她覺得難以置信。

接著原PO表示，婆婆冰食物也不用保鮮膜，沒有完全密封，炒完菜的鏟子也沒有洗乾淨，常常鏟子邊緣有變硬的菜渣，還會從冷凍庫拿出不知道冰了多久的食物，一起炒過後幫他們加菜，最後也不換菜瓜布，就算大家提出幫她買一塊新的菜瓜布，但婆婆仍堅持拒絕，這讓原PO崩潰發問「各位媳婦有遇到哪些令人無法接受的點呢？」

對此，有網友安慰她「生活習慣不同的話，就不要同住」、「其實妳就只能後面跟著收拾，婆婆年紀大了東西洗不乾淨很正常，因為很多器官都退化了，有時候我會想她願意煮，想煮也很好，因為代表她身體健康還能動，而且這也許也是她愛你們的表現跟節省的行為」、「提醒婆婆要小心食物中毒，這樣很不健康」、「婆婆做菜已經很累了，如果嫌老人家洗不乾淨的話，起碼妳可以自己洗碗」。

婆婆 媳婦

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