妻手機不離身、整天往外跑 夫查出外遇「半個月私會5男」

現代感情生活複雜，外遇事件叢生。甚至有時出軌，還可能是一口氣和複數對象幽會。近來在日本，就有一起這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名中尾誠治的38歲男性，某次發現妻子即使是上廁所、洗澡時，都還是手機不離身，而且外出次數變得相當頻繁，因此懷疑她有外遇的狀況，於是請了徵信社進行調查。

沒想到徵信一出馬後，不僅發現中尾妻子確實外遇，而且在短短半個月內，就和多達5位男性相約。這5人當中，其中一人約在網咖包廂，一人約在轎車後座，其他三人則是和中尾妻子進了情趣賓館。

中尾得知這些消息，立刻找妻子理論。眼見證據確鑿，妻子才坦承當初用了交友軟體，在上頭認識不少男性，稍微發展出感情之後，漸漸變得推託不掉對方的請求，結果才會越線，並非不滿丈夫才出軌。中尾念在孩子還小，於是向妻子要求精神賠償，並且簽下保證不再犯的切結書，才平息這場騷動。

報導指出，現在有專門針對已婚者的交友軟體，大幅助長已婚人士的外遇機會。而且這類軟體通常特別優待女性，只要在上面登錄，就很容易收到眾多男性的邀約，進而讓人產生大受歡迎的錯覺，結果讓人容易因此走上歪路，破壞了原有的幸福關係。