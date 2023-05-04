你家孩子躺平了嗎？這個族群「躺」的最平……

「躺平」並非中國大陸獨有現象，台灣也有，只是兩岸年輕人躺平的本質不盡相同。台灣的爸爸媽媽想知道自己的孩子會不會躺平嗎？讓人資專家來告訴你：哪個族群「躺」的最平？

新冠疫情衝擊三年後，全球的貧富落差更為嚴峻，年輕人的思維大為改觀。中國大陸的年輕人因生存壓力巨大，出現消極的「不買房、不買車、不談戀愛、不結婚、不生孩子」「拒絕成為資本家賺錢的機器、被剝削的奴隸」的躺平族，台灣也開始出現這種氛圍。

只是，台灣的躺平跟中國大陸的本質不盡相同。對岸的躺平族，多數是出於對現實環境的絕望；對「階級固化」「職場惡性競爭」「過勞」等現象的回應；台灣的躺平族雖然也有「失落一代」的惆悵與無奈，但，真正能躺平的，多數是出身好、無後顧之憂的青年。

為何兩岸躺平族有落差？說穿了，就是兩者的生存壓力不同。

企業人資顧問、職涯規劃專家王淑華（小黛老師）說，兩岸青年雖都面臨高房價的問題，但對岸的職場競爭更為激烈，年輕人乾脆不出門、少花錢；台灣年輕人的競爭壓力相對小，工作觀甚至與父執輩迥異，薪水不是唯一考量，認為人生苦悶，為何還要為難自己（設定遠大目標、賺大錢），生活品質更重要。加上台灣的家長疼惜孩子，多數有補償心理，如果孩子不想上班，也不會逼孩子去找工作。

所以有愈來愈多的大學生、碩士生窩在家裡、不上班。隨機調查後發現，多數躺平族的學歷高、家庭背景好，絕非刻板印象中的「魯蛇」（loser，人生失敗者），反而是人生勝利者（溫拿，Winner）。

這個職缺真好！躺平族的工作就是整天打電動

人資顧問分享周邊的兩個「躺平」案例。

25歲的台大畢業生楊恭平（化名）出生於醫師世家，一家四口住在台北，爸媽跟大姐都是醫生，唯獨他對從醫沒興趣，雖然考上頂大，卻不是自己喜歡的科系。大學畢業後，就窩在家裡至今，天天打電動，根本不想找工作。

楊爸爸、楊媽媽60出頭，每天上班前，都會幫兒子準備好早餐、午餐，等到下班後，兩人會煮晚餐，全家一起吃飯；平常則有阿姨打掃住家。

楊媽媽擔心兒子沒錢花，特地辦了一張附卡給孩子用。自從姐姐出嫁後，楊恭平一個人獨占一個樓層居住，爸媽就住在樓下，過著「飯來張口、茶來伸手」的無憂無慮生活。

「打電動」成為他的職業。每天早上八點半起床、用完餐，九點開始打電動，一直玩到晚上10點多，再出去外面運動，12點之前就寢，生活很規律。

他的姐姐楊惠玲（化名）多次苦口婆心勸導：電動這麼好玩嗎？擔心你搞不清楚真實與虛擬的世界，趕緊找一份工作吧，否則會跟社會脫節，拖愈久愈走不出家門，對你的將來影響很大。沒想到楊恭平回說，「打電動很好玩，遊戲常常會翻新，我很快樂啊」。

另外一位，是從英國讀完金融碩士學位的王柏勳（化名）。26歲的他一心一意想進入金融業，擔任MA（儲備幹部）或是ARM（法金業務助理）的職務，兩年多來卻渺無音訊，每次都跟家人說：「我投履歷了、也面試了，就是沒有錄取啊！」

他的姐姐王品蕙（化名）搖頭說，也不知道他到底有沒有去投履歷，他就很堅持說當年出國讀金融，就是要當MA、ARM，如果找不到這兩種工作就不做。

王家不差多一副碗筷，王柏勳也不愁吃穿，但，王品蕙實在看不下去，「我弟弟不事生產，整天玩手機遊戲，還很會花錢耶，平常聚餐應酬也不少，怕他沒錢花，我爸媽都會給他零用錢。」

姐姐沒少勸他找份工作，至少可以養活自己，也不會在家裡悶的慌。但，好說歹說都沒有用，王柏勳就是非「MA、ARM」不做。

不愁吃穿，自然沒有「找工作」的壓力

這兩個躺平族都有共通處，台北人，家世不錯、學歷又好，根本不可能找不到工作。這二、三年來，他們吃家裡、住家裡，爸媽也不介意他們窩在家裡，反而是姐姐看不下去，會念幾句。「我爸媽就是太寵溺了，根本不敢念弟弟，就擔心弟弟不高興，」楊惠玲嘆氣說。

兩位年輕人不僅天天打電動，而且不交女朋友、也不想結婚。楊恭平的理由是，他非常滿意現在的生活，不覺得需要改變；王柏勳則認為，我日子過得很好，沒有女朋友也沒有關係啊！

小黛老師發現周遭很多遊手好閒、沒有人生目標的孩子，他們的爸爸媽媽都很優秀，家裡都有房子可以住，連她朋友的30歲兒子都跟他媽媽說，「沒必要交女朋友啊，交女友要請對方吃喝玩樂，更不想結婚，賺的錢還要跟對方一起花。」

雖說富有跟貧窮家庭的孩子都有可能躺平，但，貧窮子弟為了三餐溫飽，必須工作的壓力自然比富有家庭的孩子大；都會區又更不同了，尤其是家裡有房子、爸媽的社經地位又高的青年，幾乎可以直接躺平，不用管外面的世界。

小黛老師感嘆說，台灣的躺平族，多數都是爸媽自己造成的，這些人堪稱是「媽寶」「姐寶」，孩子不愁吃穿，自然沒有「找工作」的壓力。在都會區的富有階級，這種現象更為明顯。

台北年輕人工作機會最多，失業率也最高

其實，從行政院主計總處工商普查的結果，就能看出端倪。2022年，25至29歲的年輕人，全國失業率為6.13％，台北竟然高達7.5％，連續多年為六都之冠。台南（7.0％）、高雄（6.3％）也高於全國的平均值。

2022年，台北市工商就業數是178.8萬，占全國兩成，但，台北市青年失業率卻從2022上半年的7％增至下半年的8.1％。為何北市年輕人的工作機會最多，失業率也是最高的呢？

台北市勞動局根據主計總處的數據分析指出，青年離職原因，對工作不滿意比例最高為63.3％，明顯超過各年齡層；因公司業務緊縮而離職為25.6％，則明顯低於其他年齡層。

顯見，台北市青年失業率高，不是因為沒有工作機會，而是對工作不滿意，進而提高了轉職率。

北市勞動局局長高寶華分析，北市年輕人失業率居高不下、為六都之冠，是因為台北市的工作機會多，年輕人自主性高、家庭經濟條件普遍較好，讓許多年輕人較無經濟壓力，不急著找工作。從統計數據上，也可得出轉職頻繁、初次求職準備期較長，是促使北市青年失業率變高的主要因素。

小黛老師認為，台灣會出現躺平族，家長要深自檢討，「尤其是富有或白領階級的家長，應該給孩子正確的金錢觀、適時的壓力，而不是放任孩子過糜爛的生活，甚至還擔心孩子沒錢花，給零用錢、附卡，這不是愛孩子、而是害孩子的舉動。」

「媒體應該多寫一些勸世文，開導爸爸媽媽們，放手讓孩子長大，狠下心不要提供金援，孩子會想辦法活下去，對自我負責，才不會成為躺平族，」小黛老師強烈建議。

（本文出自2023.5.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）