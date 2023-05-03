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男歡女愛之際被全偷錄 女要求刪影音仍怕外流急上網求助

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友無意間發現「好朋友」有幾次在歡愛時有偷用手機錄影，雖刪除手機影音檔案，但她還是擔心會外流。示意圖／ingimage
女網友無意間發現「好朋友」有幾次在歡愛時有偷用手機錄影，雖刪除手機影音檔案，但她還是擔心會外流。示意圖／ingimage

男女交往時耳鬢廝磨是常事，尤其在男歡女愛之際更是愛昏頭，許多事情都百無禁忌，因而有些人會尋求刺激錄下倆人歡愛的畫面，但其實伴隨著外流風險。有一名女網友無意間發現，與「好朋友」在幾次歡愛時，對方有偷用手機錄影，雖然事後已要求對方刪除手機影音檔案，但她還是擔心會外流，貼文「尋求遇到這種情況該怎麼辦」，真的覺得很可怕。

原PO在Dcard貼文表示，自己有一位認識很久的單身「好朋友」，雙方突然變成「砲友」關係，兩人保持這種關係也已經一年多。「一次無意間發現他有幾次有偷用手機錄影，當下有點錯愕，問他為什麼偷拍？」他回「自己DIY的時候會拿出來看用的」， 原PO表示不知道對方說的是不是真的。

在擔心影音外流的情況下，原PO最終還是要求對方刪除影音檔，對方也刪除電腦中的影音檔，但原PO還是會擔心對方「是不是真的徹底刪除了，也不知道他手機有沒有備份」，更害怕「自己的影片被外流到網路上，而且是有拍到臉的那種」，每天都活在擔心害怕之中。

原PO貼文一出馬上引起網友熱議，不少網友紛紛留言回應，「他丟社交軟體群組跟別人炫耀，妳基本抓不到，刪了內存，還有雲端自動備份喔」、「建議可以去看看『青春煉獄』，那些被外流的人真的不知道花多少勇氣在面對 」、「那男的都敢當著妳的面說不刪了，勸妳有對話證據的話去報警啦，他肯定還有私藏」。

有過類似經歷的網友提出中肯建議，「我之前遇過直接罵對方，那時候都有跟朋友家人說，我本來有打算請雙方家人一起出面，就一起到警察局談，就是讓大家都知道他是這種人，這樣對方才會怕。我有跟家人講的原因是這件事很嚴重，但重要的是心態要調整好，老實說被外流就被外流了，不能怎麼辦，身邊愛妳的人是不會因為這樣用不好眼光看待妳的，以後小心一點就好沒事的！」

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