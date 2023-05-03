路上偶遇網友 男相認拋「1句話」她超無言：嚴重打擊自信

現代網路發達，不少人會使用交友軟體認識對象，一名網友在大學時很愛玩交友軟體，大多都僅聊天而已後來也沒見面，有次中午跟同學去買飯，被沒什麼印象的男網友認出，還傳訊息表示，「你長得跟我想像差好多」，令她相當傻眼，決定從此不玩交友軟體了，「嚴重打擊自信」。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她最近一直看到交友軟體的廣告，就想到大學時很愛玩交友軟體，當時亂加了不少人的line，但很多都僅聊天沒見面後來也不了了之，有一次中午和同學去買飯，剛回到教室就看到手機有一則訊息，「你剛剛是不是在藥妝店隔壁攤位買東西啊？是你吧！」，她嚇了一跳趕緊點來看才發現，是沒什麼印象的男網友且聊天紀錄也不多，她相當疑惑，男網友又傳訊息表示，「你忘了我家住妳學校附近而已欸」，接著又說，「你看我有認出你～可是你長得跟我想像差好多」，令原po相當傻眼。

原po決定直接已讀對方，最後對方把她封鎖了，令她相當無言，「連看都沒看到對方就直接被無情打槍」，並表示後來都不玩交友軟體了，「嚴重打擊自信」。

網友紛紛表示，「看到標題腦袋中已經在播omi那首歌了」、「既然覺得差很多，又怎麼會認出來啊…」、「是我就問他差很多是怎樣，比較醜還是比較美」、「差好多，怎麼還認得出來？？這男的單純只想PUA你而已，別想太多」、「這個男的，真的是白目到一個極點耶，怎麼會覺得這樣妳還會回他」、「感覺他的普信值應該非常高」、「這種的好恐怖」、「跟他說，還好我不是你的菜」、「男的超沒禮貌」、「沒事，交友軟體上很常遇到一堆奇葩」。

有網友則認為，「這種時候是在等你把球打回來啊，你問個：那我是比照片好看還難看？他就可以回：其實你本人好看太多了，直接不回也沒有錯，就代表你們頻率沒對到」、「如果你真的長得那麼抱歉，他會繼續消失，連講都不會跟你講」。

有網友則分享經驗，「我也遇過，穿的很邋遢蹲在某一個超商門口吃燒烤，有一個很久沒聊天的網友傳訊息問我，是不是剛剛蹲在超商門口，超想找地洞鑽進去，甚至到現在我還不知道他是誰」、「之前也在學校被認出來，還回頭密我，幸好那天有化妝」。