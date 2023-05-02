控制狂公公放話「會出金孫私校學費」 人妻一年後瘋掉：在玩我？

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聯合新聞網／ 聯合新聞網
與公婆的相處之道，常常令許多已婚女性感到困擾。 示意圖／ingimage
與公婆的相處之道，常常令許多已婚女性感到困擾。 示意圖／ingimage

與公婆的相處之道，常常令許多已婚女性感到困擾，近日一名女網友透露公公總愛出一張嘴，還會干涉自己煮飯、帶小孩的方式，讓她痛苦直呼「受不了精神轟炸」！

該名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，公公說要重視孫子的教育培養，因此想送他去讀價格不斐的私立學校，而遭到原PO反對後，對方卻叫她們夫妻倆不用擔心，自己會負責學費。

怎料，小孩就讀一年後，公公私底下卻每天催她想辦法拿錢出來，讓孫子繼續讀，「而且是語氣不好、情緒勒索的那種，說我做媽媽爛，不會為孩子考慮」。

原PO續指，剛開始對公公還懷有感恩之心，連對方日常開酸、罵她的話，都能當耳邊風。「但收入是死的，被逼到沒辦法，我跟先生說轉校不讀了」，這時公婆又跳出來對原PO老公說，不用擔心，他們會付學費。

她也抱怨公公，「是在玩我嗎？他是那種可怕控制狂，連我切蘋果給小孩吃，都要教我怎麼切、水煮蛋要怎麼煮，小孩才肯吃」，就連三更半夜，都可以傳多條幾百字的訊息，只為了教她如何餵奶、沖奶粉，但是公公自己卻從來沒有照顧過孫子、兒子。

最終原PO也受不了持續不斷的精神轟炸，讓孩子轉校了。對此，網友們紛紛表示，「他們就是標準的，當年拚經濟請人顧小孩，現在有空了，就想彌補過去，干涉一切大小事」、「能夠搬離公婆家，才能脫離公婆的掌控」、「這跟我公公一樣欸，整天幻想自己有皇位要傳」、「提高妳自己，學習如何當沒聽到，不理會、不受影響」。

情緒勒索 婆媳紛爭

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