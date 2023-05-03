【家人關係】秀子／撒下好命的種子

結婚是承擔責任的開始，接踵而來的房貸及先生的大學學貸壓得我們有點喘不過氣，還好，夫妻同心協力，為了家庭幸福胼手胝足，努力打拚將負債減到最低，生活品質慢慢好轉。

某次機緣下，剛好聽到星雲法師推行三好運動「存好心、做好事、說好話」，瞬時思考當下的生活方式及經濟狀況，我該做些什麼好事，並讓一對兒女也能夠參與一生？

考慮到工作及家庭如蠟燭兩頭燒，日復一日刻板生活的上班族，晚上還要督促孩子的功課，說實在是有心卻無餘力參與志工行列，於是決定用全家人的名義捐錢給弱勢家庭的「扶幼計畫」，每年上下學期開學前各捐一次，讓一些為學費發愁的家庭解除些許燃眉之急。

這項發心立願已進行了二十幾年，用一顆歡喜心去幫助別人，我深信這也有助自身家庭的和樂氛圍，兒女亦快樂平安地長大。

當兩個孩子開始工作賺錢，我告訴他們：「父母幫你們捐錢二十幾年，現在你們工作穩定了，也要用自己的力量去回饋給有需要幫助的人，運氣及福氣自然會發生在你們身上。」兒子結婚後，也主動為兩個孩子捐錢，讓這份好事傳承到第三代。

有次女兒好奇地問我：「幫助別人真的會帶來好命嗎？」我說：「不容置疑，當然會！妳想想，自己工作穩定，嫁給事事以妳為重的老公，無須為三餐煩惱，這不是好命是什麼呢？」她開心地點點頭：「媽媽說得真有道理！好命自在人心。」

兒女們婚後恰好皆買房在我家附近，遇到熟識的人，他們都會羨慕地告訴我：「妳真好命，孩子都住在妳附近，隨叫隨到，比外送員來得還快；哪像我們，孩子都在外地工作，想回來一趟都很難。」是啊，在當今社會，三代同堂要聚在一起真的不簡單，應該是前世加上今生修來的福分，才讓我們家族圓滿，和樂幸福。

撒下這顆愛的種子，在我家努力灌溉下，已成長茁壯，堅信這會為我們帶來好命的人生；更希望大家不要怕自己的力量太小，只要願意伸出溫暖的雙手，相信施比受更有福，我們都能更幸福。