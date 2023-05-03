【心情點滴】李月治／誰寵你，像十七歲的女生

一位已退休的同事被老闆請來做兼職，這天正在趕工，他卻無論如何都要請假，原因是要陪老婆去打疫苗。啥？又不是小孩子，打針還要人陪？「我老婆從小就怕打針，我得去給她壯膽。」同事的神情，彷彿妻子還是個不經世事的青澀女孩。儘管老妻已經七十歲，同事仍把她捧在手心呵護，家事全由他一手包辦；平日兩人時常牽手散步、出遊、喝咖啡，鶼鰈情深，讓人稱羨不已。

無獨有偶，我有位女同學的姊夫是個大老闆，她姊姊心臟不好，她姊夫有應酬時，無論多遠多晚一定趕回家。怕妻子太勞累，家中請了傭人，但妻子的內衣褲是他親自手洗；在商場上叱吒風雲的大老闆，在妻子面前卻溫柔如水，願意蹲下來為她洗貼身衣物。儘管同學的姊姊都已經當阿嬤了，仍被如此寵愛，難怪眾人總說只羨鴛鴦不羨仙。

網路上有句戲言，「男人都很專一，永遠喜歡十八歲女孩」，看似頗有道理，但誰說男人都那麼膚淺狹隘？誰說他們沒有始終如一的感情？沒有「執子之手，與子偕老」的忠貞不渝？

有首歌的歌詞是這樣的：「當你老了，頭髮白了，睡意昏沉／當你老了，走不動了／爐火旁打盹，回憶青春／多少人曾愛你，青春歡暢的時辰／愛慕你的美麗，假意或真心／只有一個人，還愛你虔誠的靈魂／愛你蒼老的臉上的，皺紋……」有天你老了，你仍是他心中唯一的女孩，每一條皺紋，每一縷風霜都是他眼中最美的風景。

作家洪淑苓有一本書《誰寵我，像十七歲的女生》，想起同事說起他老婆怕打針時，眼神裡的疼惜。當青春遠颺，美人遲暮，誰還會寵你，像十七歲的女生？