【生活見聞】廖韻芳／花落春意濃

二月下旬的日本寒凍逼人，女兒去了環球影城，先生和我選擇箕面國家公園。

箕面車站到瀑布單程近三公里，一路經過小店、住家、寺廟、福地……暖陽灑落在山澗溪谷，驅走些許寒意。錯身的有幾張西方臉孔，其餘都是當地居民，有的健行、有的參拜，即使人煙稀少，大家仍戴著口罩，沿坡慢跑的女子笑著對我們說了一串日語，猜測是謝謝我們讓路吧！

箕面是大阪賞楓著名景點，此刻只見高大樹幹上枯枝錯落，左側岩石草叢傳來窸窣聲，往上張望，一隻中等身形的猴子和我四目相接，我們輕手輕腳走過，互不干擾。

路上有幾株植根邊坡的茶花，落花漫在路面上。快到瀑布時，正在進行坍方補強工程，工人一面指引路徑，一面鞠躬道歉。拐個彎眼前一亮──有人把落下的茶花攤平嵌入鐵絲網內，幾十朵落花擺成樂高形狀的愛心。原以為花在深山自開自落，沒想到透過有心人的創意，為遊客帶來欣喜。

瀑布正前方有十幾張長凳，凳上仍貼著防範新冠感染保持距離的提醒，入座的都是情侶或家人，每張長凳上自然是成雙成對欣賞美景。約四、五歲的小女孩光腳繞著長凳空隙玩耍，一面走走跳跳，一面唱著童謠，陽光下的身影快樂滿溢。

在心齋橋、清水寺遊客是摩肩擦踵，八成是日本人；在旅館大廳看見幾對夫妻抱著嬰兒出遊，在爸媽懷裡，沉睡的嬰兒微漾笑容。經過三年的煎熬，春天應該來了吧！