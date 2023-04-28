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女傳告白簡訊被已讀不回、男還留言裝沒事 內行人曝：把妳當備胎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友跟心儀對象告白後，對方已讀不回卻裝沒事，還回應女方社群平台的留言。示意圖／ingimage
一名女網友跟心儀對象告白後，對方已讀不回卻裝沒事，還回應女方社群平台的留言。示意圖／ingimage

曖昧中的戀人總會焦躁不安，急於想了解對方是否與自己心意相通。日前一名女網友發文表示，她上個月鼓起勇氣跟喜歡的男生表白，對方已讀不回，讓她以為被拒絕了，沒想到男方還持續關注她的社群平台，並且給她留言，讓原PO好奇問「他是安什麼心？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文指出，她上個月跟心儀對象訊息表白，對方看了卻沒有回應，讓她以為自己被拒絕了，後來也因為尷尬所以沒有找對方聊天。不過男方卻像是沒看過這封告白訊息一樣，還持續關注女方的IG限時動態，並且留言給她，這讓原PO不解表示「他是安什麼心？」

事後，她也補充說明「男生其實不算完全沒回應，只是沒有當面告訴我，而是告訴另一位朋友自己想先努力賺錢，之後才來談戀愛。雖然男方處於創業初期，但這比較像大眾普遍拒絕的理由」。

文章曝光後，網友回應「他應該是認為妳是不錯的朋友，會想繼續跟妳保持聯繫，但感情這塊就沒有了」、「有回限時動態根本沒差，不用當一回事，想先努力賺錢也是屁話，他不是不想談戀愛，而是不想跟妳談戀愛，妳別傻了」、「也可能是他不想讓妳受傷尷尬，只想維持現在關係」、「或許現在他還理不清對妳的感覺，所以覺得妳適合當朋友」，還有網友直言「他可能有喜歡的人，然後把妳當成備胎，畢竟他如果告白沒成功，還有妳可以跟他在一起，為了賺錢放棄談戀愛，這藉口聽起來很爛」。

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