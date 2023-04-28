用行動寵愛媽咪！網友激推慶祝母親節精緻提案TOP10

給媽咪一個最精緻優雅的母親節！

生活中經常聽到「愛要及時」、「有愛大聲說」等口號，除了鼓勵大家勇於向身邊的家人、朋友表達情感，同時更提醒我們要好好珍惜與他們相聚的時光！適逢母親節將至，不少人都在煩惱該如何展現那份由衷感謝媽媽的心意，除了「謝謝」和「我愛你」這兩句話不可少之外，還有哪些能用實際行動寵愛媽咪們的慶祝方式呢？小編私心推薦，帶媽媽出遊賞花拍美照絕對不踩雷！



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十種最受網友熱烈討論的「母親節慶祝提案」，讓你帶著最親愛的母親大人一起體驗各種精緻、優雅的姐妹約會行程，度過美好的一天！

image source: 示意圖／台北101提供

No.1 逛街購物、獻上精品禮物

說到陪媽媽過母親節，不少人一定會想到獻上一份精心挑選的優質禮物，趁著這意義非凡的節日送上大禮，讓媽咪開心一下。禮物種類眾多，其中，「精品」便是許多兒子、女兒們心中的送禮首選，從價位親民好入手的輕奢品牌，到香奈兒、迪奧等設計精緻、工藝卓越的貴婦級大牌，都是網友們送禮的終極指標，「有一次母親節送媽媽LV的包，她高興了一整年」、「不只包包，預算不高送精品的香水或是小皮件也很不錯，賺面子又顧裡子」。



如果怕送錯禮物踩雷、不敢盲挑的話，推薦大家直接帶著母親大人到百貨專櫃走一圈，陪媽媽一邊逛街一邊挑選禮物，共享一段有如姐妹、閨蜜一起購物的約會時光。同時，還能趁機享有各大百貨推出的母親節檔期優惠，像是在台北101使用台北101聯名卡享「101點數5倍贈」、「筆筆最高3%回饋，回饋無上限」等實質好康，千萬別錯過囉！

image source: 台北101

No.2 享受高檔美食、下午茶

逛街購物需要消耗體力，帶媽媽出門血拼可千萬別忘記安排休息時間，逛累了可以吃點下午茶，不管是精緻的法式甜點，還是充滿濃濃貴族氛圍的英式三層下午茶，都可以大大提升身心靈的滿足感跟療癒感，補充能量後再繼續大買特買，結束一天行程後再預訂一間高檔餐廳，用一場美食饗宴作結，為母親節的慶祝行程畫下完美Ending！許多網友都大推「母親節一定要安排一頓大餐，讓媽媽打卡拍照跟朋友炫耀一下」、「上次母親節特別訂了一家米其林臺菜，結果她的朋友圈直接炸開，超有面子」。



尤其每逢節慶時刻，多數餐廳都會推出母親節專屬菜單、特別優惠，例如台北101與知名茶葉品牌TWG TEA攜手合作，祭出「垂直午茶饗宴」雙人套票，不僅可以帶著媽媽同行享用下午茶，還能登上101觀景台俯瞰大台北市景，體驗優雅精緻的美食行程。

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No.3 體驗尊榮妝髮沙龍

每天忙著洗衣、打掃、煮三餐的媽媽們，往往會把自己放在最後一位，等到完成所有家務後，根本已經沒有時間和精力打理自己。為了慰勞如此努力付出的媽咪，母親節這天，我們當然要替她好好梳妝打扮一下，從髮型、妝容到衣服配件全都不能馬虎，絕對要讓這位主角擁有最高待遇！



這時候最適合帶著母親大人一起到沙龍享受一場精緻、尊榮的妝髮造型服務，讓專業的髮型師、彩妝師打造最亮眼的時尚媽咪Look！經由專人加持，勢必能讓原本看起來疲累又樸素的媽媽，搖身成為驚豔眾人的亮麗熟女，讓你們一起走在路上都被當成姐妹。別猶豫了，現在就預約起來吧！

No.4 護膚、SPA寵愛媽媽

俗話說「佛要金裝，人要衣裝」，除了靠穿搭造型之外，其實女生們最好的衣裝就是滑嫩透亮、細緻有彈力的肌膚啦！而且愛美是女人的天性，就媽媽算不喜歡華麗繁複的衣著，但一張明亮細嫩有光澤的皮相，絕對是有致命吸引力、讓母親大人無法抗拒的。

不少貼心的兒子、女兒都會在母親節這天，為媽咪預約一場精緻的護膚或是充滿儀式感的高檔芳療SPA，讓媽媽日常疲憊的身體獲得舒緩，慰勞辛苦的她，「母親節我都送媽媽跟婆婆去按摩或SPA，做完之後整個人都亮起來」、「上次跟媽媽一起去蘭蔻護膚會，她回家之後對鏡子笑了3天」、「芳療真的很有儀式感」。

No.5 主動維持家務整潔

誰說慶祝節日一定要花錢跑行程、送大禮？尤其現在經濟通膨、物價飛漲，學生黨或小資族手頭都不寬裕，那麼又該如何幫媽媽過母親節、感謝她一整年的辛勞呢？對此，不少網友都表示「我會承包媽媽一個禮拜的家事」、「主動完成媽媽平常在做的那些事，讓她真正的休息幾天就會很高興了」。

另外，有身兼女兒、媳婦同時也是母親的網友補充，「千萬不能說『幫忙』分擔家事，這些事情本來就是所有家庭成員應該一起做的，不是媽媽一個人的工作」，提醒大家平時就要多多承擔家務、減輕媽媽的負擔，畢竟不是只有母親節才要感謝媽咪，真正的孝順還得從日常做起呀！

No.6 一起參加藝文展演

如果你的媽媽是位富有藝術涵養和優雅氣質的時髦女子，那麼參與藝文展演、聽音樂會也會是慶祝母親節的首推選項喔！例如專門演奏台灣音樂的專業樂團「灣聲樂團One Song Orchestra」就即將在5/6、5/7於誠品表演廳舉辦母親節音樂會「她－她的心與才華」，演奏多首女性作曲家的作品，感謝這些才華洋溢的女性，在承載著女兒、媳婦、母親等多重身分的同時，也持續在創作上發光。

另外，台南奇美博物館也邀請名家使用館內典藏的史特拉底瓦里和阿瑪蒂2把名琴演繹樂曲，帶來一場抒情並具有溫柔力量的音樂會，獻上一封「給母親的情書」。

No.7 親自下廚準備母親節大餐

說到各項節日中絕對不能miss掉的必備行程，「節慶大餐」肯定是其中之一吧！不過菜單精細、佈置擺盤充滿儀式感的熱門餐廳總是預約滿檔，被大家搶破頭，即便提前1、2個月預訂也還是經常落空。這時候不妨親自下廚，動手為媽媽做一頓心意滿分、誠意滿點的母親節大餐，感動程度絕對是衝破天際呦！

如果你是不擅料理的廚藝苦手也別擔心，網路上有許多烹飪KOL可以參考學習，像是在婆媽界中頗負盛名的IG帳號「大象發福廚房」，他的「會開瓦斯就會煮」系列就是很多料理小白的救星，「感謝象廚的食譜，拯救了廚藝白痴」、「象廚的書每一本我都有買，隨意挑幾道出來做給媽媽吃都超有面子！」

No.8 踏青賞花樂活行程

想帶媽媽一起踏青賞花，沐浴在芬芳的花香裡，但又怕前往郊區交通不便、戶外爬山對媽咪的體力太挑戰嗎？沒關係，有座城市花園正在等著你們一起造訪喔！



台北101在4樓都會廣場打造2023春季最新打卡點「台北101繽紛花園」，展期從三月底一路開跑至五月中，一共分為三個花期，由鬱金香、玫瑰繡球以及母親節代表性花朵康乃馨相繼接棒；看不夠的話，還有89樓的觀景台雲端秘境花園，讓你置身浪漫花海中俯瞰大台北美境，此外還有「101F世界最高秘境花園」等你探訪，馬上帶著媽媽去踩點拍下閨蜜夢幻美照，用最繽紛燦爛的花境之旅留下母親節美好紀念吧。

image source: 台北101

No.9 私人瑜伽課鍛鍊美好體態

你也因為年紀漸長，代謝趨緩，天天看著肚子上的游泳圈嘆氣嗎？擁有精實的身形是我們窮盡一生努力的課題，尤其女孩們不分年齡老少，即便是媽媽也希望自己能有穠纖合度的優美體態！

但如果擔心母親大人的體能無法負荷高強度的運動方式，覺得太勉強的話，不妨考慮跟媽咪來堂閨蜜私人瑜伽課，讓專業教練為你們量身定制專屬課程，一起從伸展筋骨、提升柔軟度的過程中，舒緩緊繃的身心壓力，讓身體和心理都得到療癒放鬆，「平常就有跟媽媽一起瑜珈、跑步的習慣，母親節特別一起報名空中瑜伽課，超好玩」、「我婆婆之前都在家線上學哈達瑜伽，還問我要不要一起報名母親節特別班哈哈」。

No.10 來趟出國孝親之旅

機票訂起來！隨著疫情趨緩、國門開放，不少人都計劃在母親節帶著媽媽出國，來趟孝親之旅，許多航空公司也趁機祭出超殺優惠活動，像是華航就精選日本、韓國、曼谷、倫敦等20個熱門航點，推出「精選航線寵愛價」機票優惠，最低10,000元有找；長榮航空則與易遊網攜手合作，打造「長榮帶媽媽去旅行」主題企劃，除了有各種價格超甜、CP值超高的機票，還有機會抽中按摩椅墊、機上購物金等大獎，絕對不容錯過！



尤其經歷了長達3年的疫情，許多人過去幾年的旅遊預算通通省下來，如今迎來解封，讓不少人興奮大喊「總算可以規劃姐妹約會行程，帶媽媽出國玩一波！」、「終於又可以帶爸媽出去走一走了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年4月14日至2023年4月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『母親節慶祝提案』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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