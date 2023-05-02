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【美味記憶】簡曉靜／貪食基因

聯合報／ 簡曉靜（台北市）
圖／陳完玲
圖／陳完玲

可能是中秋或重陽，也或許是某個神明誕辰，畫面停留在客廳中央，方型折疊供桌拉開在神龕前方，神龕上擺著精心配色堆疊的水果，供桌則排滿葷素皆備的熟菜湯飯。

家中掌廚的女人已來回廚房客廳數十趟，男人們被吆喝著準備金紙香燭酒杯之類，最後上桌的是剛川燙好的全雞、有頭有尾的煎魚，還有一隻形狀健全的豬蹄，鬧哄哄了一早上才算是完備。

就在大人忙進忙出之際，一個牙沒長齊的小女孩爬進供桌下，望著那些穿拖鞋的大腳啪咑啪咑地走來走去，小女孩一屁股坐定，有那麼點看電影的況味。既然是「看電影」，嘴裡便不能閒著，不動聲色地起身，小手悄悄鑽出供桌底，一把取下那隻白灼豬腳。

起初先是舔舐輕嘗，之後便大口啃食起來。直到眾人持香準備祭拜，才驚覺三牲怎麼少了一味！想來當時才三歲不到的牙口，自然是吃不了什麼的吧？而那隻調味尚未完成的豬腳，無疑是小女孩擁有過最豪邁的棒棒糖，全無修飾地表露自己對吃的好奇。

長大了些，小女孩明白供桌底下不是藏匿偷食的好地點，取而代之的是奸巧盤算放學回家後、媽媽下班尚未進門前的時機，好進攻廚房玻璃櫃裡那鐵罐裝著的黃色麥芽糖膏。

那天天氣特別冷，抓準四下無人，小女孩撬開鐵蓋，拿了根綠色的塑膠筷就往裡頭戳；正想著要多繞幾圈糖吃個夠本，就奇怪怎麼這日的糖膏特別硬，筷子幾乎動彈不得。偏偏這時開門聲響起，伴隨著媽媽逐漸靠近的腳步，心虛的小女孩愈發使勁想拔起那根筷子……

後來，筷子是拔起來了，但只留下半截，另外半截就當著媽媽的面直接斷在麥芽糖罐裡。小女孩沒有印象當時是否因此挨了罵，只記得後來還是試了好幾種不同的餐具挖糖膏。美味當前，豈有卻步的道理！

多年後女孩當了媽媽，貪食依舊，即使經常受到自家孩子的取笑也不以為意；年紀愈大，愈覺得對食物的好奇與興致是老天爺莫大的恩賜，不僅給平淡的生活添味加料，也讓人更加留心尋常裡的酸甜苦辣。

兩個兒子訕笑的背後，其實是不遑多讓的──大兒子未上國小前便眼巴巴地央求大人碗中閃著油光的紅油抄手，後來花椒辣油成為他宣告長大的印記之一，彷彿開啟的不只是味蕾經驗，而是全新的眼界。

小兒子則是自小便吃碗內看碗外，話都還講不清時便翻著《海洋小百科》問大人魟魚好吃嗎？再大了些，只要有機會嘗鮮，烤秋刀魚腸、炸竹蟲、野菜、木鱉果、車輪苦瓜之類，以及各式喊不出正確名字的海鮮，無一不躍躍欲試，正如他經常在微不足道的生活細節中自帶驚喜。

想來，這貪食是被祝福的基因吧，舌頭能夠記憶的，可不只是吃飽二字而已。

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