生日送男友驚喜！她開門目擊出軌親妹崩潰 被回嗆「幫驗證男人」

勾引有伴侶的異性已經過分，如果和家人的伴侶齊齊出軌，就對家人造成莫大傷害。一名姐姐趁男友生日當日準備驚喜，計劃突然上門送上蛋糕，豈料最後有驚無喜，撞破男友和姐姐親妹發生關係，胞妹事後更以短訊「霸氣」回嗆，辯稱「幫忙驗證是不是好男人」，避免她「婚後再來後悔離婚」，氣到姐姐在網上公開事件大罵，引來大批網友留言加入討論，當中有人留言「男友下身癢，妹妹小三性格覺醒，願他們下輩子都有報應」。

原po在「Dcard討論區」撰文指出，日前正值男友生日，原po為了準備驚喜，聲稱當日要輪班工作，其實中午帶住蛋糕和禮物回家給他驚喜，但開門就看到一對眼熟的女球鞋，男友隨即鎖好房門，不讓原po開門入房，原po立刻意識到男友帶其他異性回家，於是瘋狂敲門逼男友開門，最後她取出備用鑰匙入房。

當時原po見到自己親妹正在穿衣服，男友不知所措地看著原po，原po問他們「你們（親妹和男友）現在是怎樣？」但兩人都沒有任何反應，現場一片安靜，親妹更用一種挑釁眼神回望原po，隨後穿好衣服取回手袋離開。男友繼續不敢出聲，原po將蛋糕丟在地上就離開，男友不但沒有追出來，而且沒有致電他解釋。

此時，原po瞬間會意之前和家人吃飯時，父親提及原po男友，當時不明白胞妹為何一直訕笑，相信對方已和「準姐夫」出軌。

原po事後和胞妹透過手機短訊「攤牌」，對方一點悔意都沒有，「就你（原po）看到的那樣阿笑死，還要我（胞妹）解釋什麼」，甚至辯稱「我（胞妹）在幫你（原po）驗證他（男友）是不是好男人欸」、「多虧我（胞妹）你（原po）現在看清他（男友）阿」、「還是你（原po）要婚後再來後悔離婚」、「這種人你（原po）也要，笑死」，氣到原po反問是否需要致謝，甚至表示會在母親節當日聚會時「爆料」。但妹妹反擊指，自己不會去聚會，「愛講你自己（原po）去講」。

貼文引來不少網友加入討論原po男友和妹妹，紛紛留言指「男友下身癢，妹妹小三性格覺醒，願他們下輩子都有報應」、「一次兩個爛人都能看清」、「這個妹妹不能要了」。

延伸閱讀：

報應？人妻玩交友app出軌「高富帥」 驚揭遇騙急跳船 下場慘了

渣男出軌拋妻棄子 以家用威脅迫離婚 人妻：佢話唔要兩個小朋友

文章授權轉載自《香港01》