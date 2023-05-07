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王如斯／可愛的陌生人

聯合報／ 王如斯

太陽終於趕跑了連日徘徊不去的寒風淒雨，那天的大安森林公園遊人如織，爭相在奼紫嫣紅的繡球花海裡拍照。人群裡，我看見一名打扮亮眼的老太太，垂著頭，瞇著眼，戴著寶石戒指的食指在手機上到處點，垂吊式的耳環在陽光下閃閃熠熠。她自言自語說：「自拍到底要點哪裡啊？我怎麼又找不到了……唉，真糟糕！」

手機螢幕小，字更小，對眼力不佳的老人的確是一大挑戰。我的雞婆魂上身，趨前問她：「阿姨，我幫妳拍好嗎？」

她立刻點頭如搗蒜，還擺出各種姿勢，一會兒微傾著頭、面露微笑，一會兒刻意撩動珍珠項鍊，姿勢挺專業的，很像早期電影明星的沙龍照。她不斷地問：「這樣好看嗎？有沒有拍到耳環？項鍊呢？看得到戒指嗎？我要把照片傳給我孫女，她在國外讀書，本事大著哪！我要告訴她，她送奶奶的首飾，奶奶都戴在身上了！」

原來珠光寶氣裡蘊含的是祖孫之間的愛與思念啊。拍完後，我讓她仔細地審視每張照片，她除了跟我道謝，還說：「我搞不清楚自拍，也沒有人幫我拍，多虧遇到妳。」

我告訴她：「不會沒人幫妳拍，開口就有！」

她複述一遍我的話：「喔，開口就有，開口就有人幫我拍……好，我記住啦！」

說完她又走往別的花卉區，然後我看見真的有人很熱心地幫她拍照。忽然，我想起以前有一首歌叫〈可愛的陌生人〉，我對這六個字終於心領神會。

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